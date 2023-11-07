跟風搶進高配息ETF 金管會示警留意兩成本

ETF 躍居投資新寵，金管會提醒，投資 ETF 除考量自身理財需求及目標外，也要留意產品面、市場面的兩大資訊，以高配息頻率的 ETF 而言，投資人可能須承擔較高的交易及配息成本，投資時應列入考量。

根據金管會統計，截至今 (2023) 年 9 月底為止，共有 237 檔 ETF 掛牌交易，規模超過 3.2 兆元，顯示 ETF 已成為投資人投資時之熱門選擇。

金管會指出，從追蹤的標的指數性質區分，ETF 可分為衡量市場表現的一般市場指數及包含特定選股策略的策略指數 (例如高股息、低波動、ESG 等 Smart Beta ETF)；若從標的指數資產分，則有股票、債券與商品等。

另外，從 ETF 實際投資組合而言，有實際投資在股票、債券的原型證券投資信託 ETF，及從事期貨的期貨信託 ETF、槓桿或反向型 ETF。

金管會表示，ETF 商品種類多元，屬性與風險也不同，例如訴求以股息率作為選股指標之高股息 ETF，可能較適合需要有定期取得現金流的投資人；訴求高配息頻率的 ETF，可能須承擔較高的交易及配息成本。

至於訴求 ESG、成長潛力的原型證券投資信託 ETF，則適合投資人以長期定期定額方式買進；至於期貨信託 ETF、槓桿或反向型 ETF 屬策略交易型產品，具有槓桿操作及反向操作風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，投資人需留意風險。

金管會指出，ETF 與一般基金交易方式不同，可以直接透過證券經紀商下單，在次級市場上買賣，因此會有市價與淨值兩種價格，ETF 在次級市場的交易價格是由次級市場的供給及需求所決定，可能不同於淨值而產生折價或溢價的情形，若交易價格高於淨值，則為溢價，若交易價格低於淨值，則為折價。

金管會指出，投資人應注意 ETF 折溢價情形，倘若溢價幅度太高，根據市場調節機制，市價最終會往淨值靠攏，換句話說，買到高溢價 ETF 的投資人就容易因溢價收斂而造成虧損。

金管會提醒，投資 ETF 必須了解產品面及市場面兩大資訊，其中產品面部分，挑選 ETF 除挑選符合自身投資需求及相關風險承受的 ETF 外，也應了解 ETF 所追蹤的標的指數、成分證券或商品、並追蹤差距 (TD) 或追蹤誤差 (TE) 等。

