00919 12月配0.55元 連續三季年化配息率破10%寫新紀錄

群益台灣精選高息 ETF (00919-TW) 連續 2 次配出超過 10% 的年化配息率，引爆市場高股息熱潮後，將在 12 月迎來第三次配息。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919 本次預估配發金額為新台幣 0.55 元，若以 11 月 30 日收盤價 21.65 元來計算，單次殖利率就有 2.54％，年化報酬率連續三季衝破 10%，刷新台股 ETF 配息紀錄。

00919 本次除息日為 12 月 18 日，參與除息最後買進日為 12 月 15 日，配息發放日為 2024 年 1 月 12 日。

市場法人表示，00919 前兩次配出 0.54 元高息，第三次竟配出超乎市場預期的 0.55 元，讓受益人開心不已。00919 連續 3 次配息都能配出好水準，關鍵在於其兩段式選股策略，00919 所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點，分別為「精準高息」、「精準領息」。

精準高息是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於精準領息，則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，台股 ETF 如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此殖利率是一個很重要的參考指標，無論是季配或月配，其平均年化殖利率越高，一整年領下來的股利也就越多。

此外，00919 重視 EPS 成長率，企業獲利成長若能創新高，將有利於未來股利率及股價表現，目前 00919 的可分配投資收益為 2.23 元，仍有足夠配息續航力，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，有助於配息的穩定性，配息頻率也採取每季配息 (3、6、9、12 月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求。