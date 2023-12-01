〈AWS雲端年會〉將AI導入新服務 推三大無伺服器新品

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 Amazon Web Services(AWS) 本周舉辦 re:Invent 年度大會，公用運算部門資深副總裁 Peter DeSantis 宣布推出三項無伺服器 (Serverless) 新服務，其中之一即是將 AI 導入新一代 Amazon Redshift Serverless，藉由 AI 預測未來工作負載，自行動態調整運算所需資源，可大幅減少開發人員工作量。

AWS re:Invent 為每年全球雲端業界盛會，據統計，今年現場人數達 6 萬名，線上參與人數更高達 10 萬人，並有超過 2000 個技術座談，以為期四天推算，等同平均每天有超過 500 個技術座談。

AWS 此次推出三項新服務，包括 Redshift Serverless、Aurora Limitless Database、ElastiCache Serverless，其中，Redshift Serverless 主要使用 AI 來預測工作量，並自動降低或增加容量，藉此協助客戶實現性價比目標，取得最佳成本，同時降低開發人員工作量。

AWS 的 Aurora Limitless Database 則主要滿足客戶複雜度，如客戶需處理或管理數，可自動擴展到單個 Aurora 資料庫的寫入限制，讓開發人員能夠輕鬆擴展其應用程式，並構建客製解決方案，與過去相比節省數月時間。

至於 ElastiCache Serverless ，AWS 指出，可幫助客戶在一分鐘內創建高度可用的緩存，並立即進行垂直和水平擴展，以支持客戶要求最苛刻的應用程式，而無需管理基礎設施。