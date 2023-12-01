百容Q4營收仍未脫離谷底區 但半導體應用出貨緩增

百容 (2483-TW) 在 11 月半導體應用業務出貨略增，初估優於 10 月的 1.41 億元表現，但目前整體訂單電子零組件、沖壓件的訂單回溫緩慢，預估 2023 年第四季營收仍未脫離谷底，但公司對半導體業務部門業績的持續復甦仍有高度期待。

依百容已知的出貨加計 12 月訂單來看，2023 年全年營收將較創新高的 22.56 億元下滑約 20%。

百容第三季營收 4.37 億元，毛利率 13.69%，季減 0.3 個百分點，年減 2.49 個百分點，稅後純益 2089 萬元，季減 43.73%，年減 54.82%，每股純益 0.19 元。百容前三季營收 13.67 億元，毛利率 14.28%，年減 4.54 個百分點，稅後純益 5417 萬元，年減 67.81%，每股純益爲 0.5 元。

百容第三季營收爲 4.37 億元，爲今年單季新低，季減 10.35%，年減 18.59%。就第三季營運來看，電子零組件及步進馬達市場需求暫無起色，但沖壓件的半導體導線架需求上，第三季起急單數量需求及頻度漸增。

同時，百容在 2023 年上半年提貨急凍的客戶，目前對百容供應量能詢問度大幅增加，百容也依可能的訂單增加，加速材料備料、生產設備整備。

百容半導體業務部門的營收比重己超過 4 成，半導體事業部 5 部來自日本的新沖壓機己進駐新廠，百容看好在減碳要求之下，油電混合汽車用發電機元件導線架及純電車的高功率電池高壓元件需求攀升，並擴及 5G、IDM 及智能化應用需求。