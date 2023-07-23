百容Q2營收回升估將轉盈 迎客戶端需求走揚加速備料

沖壓件及電子零組件廠百容 (2483-TW) 2023 年第一季營運陷入谷底，並呈現虧損，但隨著第二季的營收增溫及市場需求增加，加上有利的匯率加持，營運由虧轉盈，同時，百容在客戶端補庫存力道增強之下，現階段也加速備料以因應可能在第三季急速湧入訂單需求。

百容第一季單季營收下滑到 4.43 億元，並出現毛利率下滑至 15.2% 的不利現象，本業虧損，造成稅後虧損 384 萬元，每股虧損 0.04 元，依百容第二季營收 4.84 億元，較第一季成長 9.8%，在有利的出貨結構加上有利的匯率加持，推估第二季將由虧轉盈，並弭平第一季出現的虧損，2023 年上半年可望成為有盈餘的狀況。

百容董事長廖本林先前指出，目前已見到客戶庫存回補訂單力度及頻度增加，預估最快百容營運在第四季復甦，同時，下半年營運也將會優於上半年。

同時，百容主管也指出，在 2023 年上半年提貨急凍的客戶，目前的對百容供應量能詢問度大幅增加，百容也依可能的訂單增加，加速備料以因應可能在第三季急速湧入訂單需求。

百容在完成安徽滁州遷廠後，電子零組件生產趨穩，成長動能來自沖壓半導體導線架需求提升，同時，百容投資的台中工業區新廠興建完工，整體台中新廠投資額已達 27.51 億元，已完成建廠，新廠動能主要著眼未來幾年半導體產業應用，尤其在汽車應用市場的成長。

百容半導體業務部門的營收比重己超過 4 成， 2023 年的半導體事業部蓄勢待發，5 部來自日本的新沖壓機己進駐新廠，百容看好在減碳要求之下，油電混合汽車用發電機元件導線架及純電車的高功率電池高壓元件需求攀升，並擴及 5G、IDM 及智能化應用需求。

百容 2022 年全年營收產品應用別而言，導線架業務占比達 41% 爲最大宗，電子零組件占 36%、機械式繼電器占 10%，其中在半導體導線架今年仍有大幅成長空間。