百容電子零組件業務不振 9月營收1.43億元年減10.98%

百容 (2483-TW) 今 (4) 日公布 2023 年 9 月營收爲 1.43 億元，月減 4.86%，年減 10.98%，主要在於電子零組件業務部門因中國大陸市場需求的不振，造成營收下滑，2023 年 1-9 月百容營收爲 132.67 億元，年減 21.36%。

百容 2023 年第三季營收爲 4.37 億元，爲今年單季新低，季減 10.35%，年減 18.59%。

就百容目前的營運接單來看，電子零組件及步進馬達的市場需求暫無起色，但在沖壓件的半導體導線架需求上，急單數量需求及頻度漸增，預料將有利於此一區塊業務營運迎向反轉向上。

沖壓件及電子零組件廠百容在 2023 年上半年提貨急凍的客戶，目前對百容供應量能詢問度大幅增加，百容也依可能的訂單增加，加速材料備料、生產設備的整備，以因應可能的急速湧入訂單需求。

百容在完成安徽滁州遷廠後，電子零組件生產趨穩，成長動能來自沖壓半導體導線架需求提升，同時，百容投資的台中工業區新廠興建完工，整體台中新廠投資額達 27.51 億元，已完成建廠，新廠動能主要著眼未來幾年半導體產業應用，尤其在汽車應用市場的成長。

百容半導體業務部門的營收比重己超過 4 成， 2023 年的半導體事業部蓄勢待發，5 部來自日本的新沖壓機己進駐新廠，百容看好在減碳要求之下，油電混合汽車用發電機元件導線架及純電車的高功率電池高壓元件需求攀升，並擴及 5G、IDM 及智能化應用需求。