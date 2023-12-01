〈焦點股〉八大官股搶上車 這2檔ETF股價抗跌

台股今 (1) 日陷入盤整，ETF 族群普遍走低，不過，八大公股銀行昨 (30) 日積極敲進反向 ETF 期元大 S&P 原油反 1(00673R-TW)，該檔 ETF 今天持續吸引買盤湧入，帶動股價勁揚近 3%，回到 8 元之上，此外，即將在本月迎來第三次配息的群益台灣精選高息 (00919-TW)，同獲官股青睞，今天股價也表現抗跌。

根據玩股網統計，八大公股銀行昨天買超期元大 S&P 原油反 1 共 2859 張，群益台灣精選高息買超 2538 張。若以買超金額方面來看，八大公股買超金額最高為元大美債 20 年 (00679B-TW) 5752 萬元，群益台灣精選高息則買超 5510 萬元居次。

以八大公股銀行近五日買超情形來看，買最多的 ETF 正是群益台灣精選高息，累計大買 14068 張，其次為富邦恒生國企正 2(00665L-TW)，買超 11162 張，而元大美債 20 年、元大滬深 300 正 2(00637L-TW) 皆買超逾萬張，分別為 10930、10793 張。

00919 已經連續兩次配出超過 10% 的年化配息率，第三次預估配發金額為新台幣 0.55 元，除息日為 12 月 18 日，參與除息最後買進日為 12 月 15 日，配息發放日為 2024 年 1 月 12 日。

市場法人表示，00919 連續三次配息都能繳出好水準，關鍵在於其兩段式選股策略，00919 所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點，分別為「精準高息」、「精準領息」。目前 00919 的可分配投資收益為 2.23 元，仍有足夠配息續航力，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，有助於配息的穩定性。