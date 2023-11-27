00937B三天募集逾150億元 創台灣債券ETF史上最佳紀錄

群益投信旗下群益 ESG 投等債 20 + (00937B-TW) 今 (27) 日成立，短短 3 天募集超過 150 億元，不僅創下台灣債券 ETF 有史以來最佳募集紀錄，也追平過去股票 ETF 的募集成果，將在 12 月 5 日掛牌上市。

財富管理專家表示，聯準會暫停升息、市場預期升息循環來到尾聲，長天期債投資價值浮現，帶動投資熱度，00937B 因鎖定長天期 ESG BBB 級債，不僅有助投資人掌握升息尾段債券價格反彈契機，也同步顧及收益與資產品質要求，因此創下募集佳績。

群益投信指出，00937B 是台灣第一檔採月月配且有收益平準金機制的 ESG 債券 ETF，追蹤指數為 ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債 (單一產業 10% 上限) 指數，將天期、收益水準、產業布局上限，以及 ESG 融入成分券的篩選標準，為投資大眾層層把關精選優質投資標的。

00937B 的發行價格為 15 元，讓投資大眾更容易參與，每月配息也讓投資人未來資金運用上更彈性靈活，且成立 45 天即可配息，因此將在 2024 年 2 月進行首次除息，投資人將迎月月現金流，滿足穩定收益需求。

經理人曾盈甄表示，長天期債券因對利率變動的敏感度較高，在暫停升息以及未來迎利率拐點下，受惠程度也相對高。從債信品質來看，投資級債因信用評級高，違約率極低，其穩健特性有助抵禦市場波動。

再從收益面考量，曾盈甄指出，就投資級公司債的評級中，以 BBB 評級的殖利率水準更勝一籌，超過 6%，且其市場需求高，流動性也相當活絡。而若能進一步挑選重視 ESG 經營的企業所發行的長天期 BBB 級公司債，還能掌握全球永續投資趨勢，有助提升投資成效，因注重 ESG 經營的企業，營運與獲利上可望更為穩健。