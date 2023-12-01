〈焦點股〉新台灣大正式成軍 股價逆漲強壓中華電、遠傳

台灣大 (3045-TW) 今 (1) 日正式併入台灣之星，將擁有超過 970 萬用戶，也帶動今日股價逆勢走強，早盤最高至 99.3 元，上漲 0.8%，登 4 個多月來高點，股價表現也強於中華電 (2412-TW) 與遠傳(4904-TW)。

觀察電信三雄今日股價表現，中華電在平盤價 119.5 元上下震盪，遠傳早盤開低，下探至 82 元，隨著低接買盤進駐，跌幅收斂至平盤；台灣大則開小高後震盪。

根據外資報告指出，看好合併後效應將在明、後兩年浮現，調升台灣大目標價至 110 元、遠傳調升至 85 元。外資認為，今年以來電信三雄行動服務營收年成長率為 4-7%、ARPU(每用戶平均收入) 成長率 3-5％，預期成長趨勢將延續至 2024 年，加上 5G 多元資費、智慧型手機換機潮，有助推升 5G 用戶滲透率。

台灣大併入台灣之星的效益上，台灣大總經理林之晨日前在法說會中提到，合併後成本節省來源會有四大面向，包含關閉台灣之星 3G 網路及部分 4G 設備，節省電力、退租台灣之星 4G 站點來節省租金、加入台灣之星 5G 設備能節省資本支出，以及其他營業費用， 如台灣之星傳輸線路退租等。

其中，兩家電信基地台整併、門市租金節省以及台灣之星傳輸線路退租會最先看到效益。

至於用戶更換 SIM 卡方面，NCC 指出，目前台灣大規劃台灣之星的用戶不需要再換 SIM 卡，除非有特別訂閱台灣大 One Number 服務等加值服務。此外，兩家電信商合併生效後三個月，台灣之星用戶就會陸續收到簡訊，重新開機後，手機螢幕就會顯示為台灣大。