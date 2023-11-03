台灣大、諾基亞、聯發科聯手 完成台灣首次5G RedCap測試

台灣大 (3045-TW)、諾基亞、聯發科 (2454-TW) 今(3) 日共同宣布，三方合作完成 5G 物聯網 IoT 技術 RedCap(Reduced Capability)測試，能以低於 5G NR 技術近 40% 的終端價格成本，提供遠高於 4G NB-IoT 技術近千倍的傳輸速率，藉此加速低功耗物聯網應用商用部署。

此項合作是在台灣大的 5G 頻段下，透過諾基亞的系統網路、聯發科的終端設備，順利驗證 RedCap 技術具備低能耗、低成本、高速率三大優勢，填補 4G NB-IoT、4G LTE、5G NR 等技術中間產品缺口，有效滿足各行業多樣物聯網應用場景的網路需求，助產業推出更貼近使用者需求的解決方案。

RedCap 是 3GPP 在 Release-17 標準中定義，專為低功耗物聯網設備而設計的 5G 物聯網 IoT 技術。台灣大資深副總暨技術長郭宇泰表示，台灣大自 2021 年領先業界完成 5G 獨立組網 (SA) 技術審驗後，持續尋求更有效地利用 5G SA 技術提升網路服務的方案。

此外，在推廣企業專網的過程中，台灣大看準企業用戶和物聯網服務需要更低成本、低能耗的 5G 終端設備和連線方案，積極媒合終端方、網路設備方進行整合測試，透過此次與諾基亞、聯發科順利完成 5G 新標準 RedCap 技術測試，將能滿足低功耗物聯網設備的需求，為智慧城市影像傳輸設備、消費者穿戴式智慧裝置等物聯網終端，達到 always connected，朝 B5G(beyond 5G) 跨向一大步。

諾基亞行動網路技術長暨策略與技術副總裁 Ari Kynäslahti 表示，此次與台灣大完成現場實測，驗證諾基亞 5G 獨立組網系統已具備支援 RedCap 終端設備的能力。

Ari Kynäslahti 進一步指出，RedCap 擁有將數十億個諸如穿戴型裝置等新型態終端設備，連接至 5G 網路的能力，並將解鎖更多新機會。諾基亞致力於推動產業標準並促進該技術的推廣和採用，以確保 RedCap 能夠為企業和工業物聯網相關的應用案例提供服務，並賦能更廣泛的消費性終端設備生態系統。

聯發科技無線通訊系統發展本部總經理黃合淇表示，聯發科技長期深耕行動通訊技術，並致力於將技術導入各類終端應用產品，這次成功的 Redcap 互通性測試，代表未來 Redcap 在穿戴式裝置和物聯網等應用的龐大成長潛力。

藉由台灣大、諾基亞、聯發科三方測試，確認 RedCap 技術於 5G 技術上的可行性與優化方向，RedCap 技術可為未來工業物聯網傳感器、穿戴式裝置等需要長時間運行的終端裝置，提供網路連結傳送的技術基礎，更有利於人工智慧與物聯網服務相結合的進一步發展，並有效提高運行效率。台灣大將持續進行 RedCap 於 5G 頻段上的測試，並觀察終端普及性與服務技術成熟度狀況，於適當時機推出服務。