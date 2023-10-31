台灣大布局影視 與華納兄弟、文策院共組台灣影視內容基金

台灣大 (3045-TW) 布局影視內容，今 (31) 日宣布與雙方整合資源、推動台灣內容在國際市場的發展，未來也將進行長期多面向合作，拓展國際視野，同時共組發展台灣影視內容基金。

響應黑潮計畫，台灣大與華納兄弟探索集團攜手文策院，在文化部長史哲見證下，共同簽署影視產業合作備忘錄 (MOU)，結合三方優勢及合作綜效，聚焦影視相關領域的開發、產製及行銷合作，打造優質影視內容，讓台灣文化潮流航向國際。

台灣大新媒體事業副總經理李芃君表示，全球影視產業的競合關係日新月異，很高興與華納兄弟探索策略聯盟，共組發展台灣影視內容基金，並續展開多面向合作。

李芃君指出，台灣大身為台灣科技電信公司、本土影音平台最大內容投資出品方，憑藉投資經驗以及與國際合作推出影視作品的專業能力，陸續於國內外影視獎項獲得亮眼成績單。

放眼未來，李芃君進一步說，台灣大將透過用戶大數據掌握，及旗下影音平台 MyVideo 在地行銷實力，結合華納兄弟探索集團製作原創內容及全球發行的經驗，強強聯手輔以文策院政府資源，精準投資優質作品，打造台灣優質 IP，將台灣作品推向國際。

華納兄弟探索集團副總裁暨台灣商務長馬艶華表示，台灣內容創新多元，影視音產品在全球串流平台皆有亮眼成績。適逢修法帶來的利多，國際資本勢必將更加看好臺灣內容產業的發展。

馬艶華指出，華納兄弟探索集團能提供國際級製作指導，以及全球性通路經驗，將旗下受全球觀眾喜愛的 IP 臺灣化，期待透過此次合作結合三方優勢，讓臺灣影視內容走向規模化。

史哲提到，《文創法》投資抵減通過修法後，好消息一波波，美商華納集團、台灣大哥大以及文策院的合作，顯示跨國媒體集團與國內電信業者看好臺灣影視內容，也深具投資信心，此舉對整體產業的資金面有所助益，也有助於臺灣內容的國際通路與全球行銷，期望讓臺灣影視作品邁向國際之路更順暢。