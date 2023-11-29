分散供應鏈並找便宜貨 沃爾瑪進口商品逐漸由中國向印度傾斜

沃爾瑪 (WMT-US) 正在從印度進口更多商品，並減少對中國的依賴，以降低成本並實現供應鏈多元化。

根據數據公司 Import Yeti 分享的提單數據，今年 1 月至 8 月期間，這家全球最大零售商有四分之一的美國進口商品是由從印度發貨。相較之下，2018 年的數字僅有 2%。

同一數據還顯示，同期出貨量中只有 60% 來自中國，低於 2018 年的 80%。可以肯定的是，中國仍然是沃爾瑪最大的商品進口國。

這種轉變顯示，從中國進口的成本上升以及美中之間不斷升級的政治緊張局勢，讓美國大型企業思考從印度、泰國和越南等國家進口更多產品。

沃爾瑪負責採購的執行副總裁歐布賴特 (Andrea Albright) 表示，「我們想要最優惠的價格。」「這意味著供應鏈需要有韌性。產品不能依賴任何一家供應商或任何地理位置，因為我們不斷應對從颶風、地震到原材料短缺等各種問題。」

沃爾瑪表示，提貨單數據只描繪出其採購的部分情況，發貨數量變化「並不一定意味著」正在減少對其任何採購市場的依賴。沃爾瑪表示：「我們是一家成長型企業，正在努力尋找更多的製造能力。」

歐布賴特表示，印度已成為沃爾瑪建設製造能力的重要組成部分。

自 2018 年收購印度電商公司 Flipkart 77% 股份以來，沃爾瑪一直在印度加速成長。它在兩年後承諾到 2027 年每年從印度進口 100 億美元的商品。歐布賴特表示，這個目標仍然可望實現。目前，它每年從印度進口價值約 30 億美元的商品。

沃爾瑪競爭對手亞馬遜 (AMZN-US) 本月表示，到 2025 年時從印度出口價值 200 億美元的商品。

供應鏈專家表示，從中國運輸貨物的成本不斷上升，也是導致業者轉向印度的原因之一。

標普全球市場智庫供應鏈分析集團 Panjiva 分析師羅傑斯表示：「與其他製造中心相比，中國勞動力成本不斷上升，自當地採購的競爭力已經下降。」