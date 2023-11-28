中國央行總裁：全年GDP成長有望達標 繼續實施穩健貨幣政策

中國人民銀行（央行）總裁潘功勝周二（28 日）表示，全年經濟成長有望達標，而下一階段將繼續實施穩健貨幣政策，支持實體經濟發展。

潘功勝周二在香港金融管理局—國際清算銀行高級別會議上說，中國經濟持續恢復、回升趨勢更趨明顯。前三季國內生產毛額（GDP）年增 5.2%，預估全年能夠順利實現 5% 經濟成長目標。

近期國際貨幣基金（IMF）把中國今年經濟成長預測上調至 5.4%，成長率在全球主要經濟體中保持領先。

潘功勝強調，分析中國經濟需要注意兩個事實：

一是中國的 GDP 總量已超過人民幣 120 兆元，約合 18 兆美元。龐大的基數，決定了中國經濟很難像此前那樣維持每年 8-10% 的高速成長。

二是中國正在經歷經濟成長模式轉型。傳統成長模式過度依賴基礎建設和房地產投資，短期內這種做法或許能實現更高的成長率，但也會帶來結構性矛盾，不利於成長可持續性。

在房地產市場方面，潘功勝表示，當前確實出現一些波動，但不僅僅是中國，很多國家也遇到同樣的問題。長期看來，房地產市場調整有助於中國經濟成長和可持續發展，但短期內中國也會防止溢出性風險。對此，中國採取了一系列措施，已逐漸顯現效果。

展望未來，潘功勝說，中國擁有創新能力強、市場廣闊、基礎設施完善、供應鏈完整、人力資源豐富且品質高，加上此前一系列政策效應逐步顯現，相信 2024 年及以後中國經濟將保持健康、可持續成長。

潘功勝提出上述看法之際，中國 10 月經濟數據出現好壞參半的信號，消費者支出和工業生產攀升，但房地產市場危機拖慢了投資成長腳步，導致經濟復甦前景蒙上陰影。

《彭博》上周披露，中國政府正考慮為房地產行業提供前所未有的支持，包括允許銀行向合格建商提供無擔保短期貸款。

經濟學家預估，隨著中央政府發行更多公債為基建支出提供資金，央行在未來一個月可能會透過調降銀行存款準備金率釋出更多流動性。

不過，央行可能會把政策利率下調延至明年初，原因是近期人民幣貶值壓力才有所緩解，銀行仍面臨獲利減少困境。

