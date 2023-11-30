因應黴漿菌疫情 博晟擴增抗生素5倍產能

博晟生醫 (6733-TW) 為因應國內抗生素短缺情況及可能爆發的黴漿菌疫情，將提前放大旗下抗生素產品產能，預計將比現有產能提升 5 倍，有望挹注明年營收。

董事長陳德禮、也曾任台北榮總感染科教授級醫師及感染症醫學會副秘書長，他指出，中國大陸近期爆發的黴漿菌疫情，國內感染症專家預測很有可能被經常往返兩岸的民眾帶回境內，可能引爆下一波傳染症疫情。

陳德禮表示，黴漿菌主要是經飛沫傳染，感染初期不會流鼻涕，症狀是咳嗽、喉嚨痛、發燒等，是兒童常見呼吸道病菌，全年均可見感染案例。治療黴漿菌使用的藥物以「抗生素」為主，但第一線藥物紅黴素，細菌對抗藥性已經高達五、六成，可以使用的抗生素剩下氟喹諾酮 (fluoroquinolone) 及四環黴素 (如 minocyline) 類抗生素，然而氟喹諾酮不適用於兒童， minocycline 適用於大於八歲的病人。

博晟指出，國內多重抗藥性細菌日益猖狂，為因應此情形開發抗生素產品美諾幸凍晶注射劑 minocycline，主要應用於治療鮑氏不動桿菌 (Acinetobacter baumannii) 及其他多重抗藥性細菌如嗜麥芽窄食單胞菌 (Stenotrophomonas maltophilia) 及伊莉莎白菌 (Elizabethkingia spp.) 等感染症。

為因應抗藥性黴漿菌疫情爆發風險，博晟已與供應商及代工廠緊急協調相關作業，提前放大產品產能，加強藥品供應以共同面對迫切的危機。

博晟抗生素產品今年 3 月取得健保署核准納入健保給付，目前已可供應全國近百間醫療院所臨床所需，其中醫學中心的供應比例高達八成，博晟同步調整人力分配，加速於通路端的進院作業，確保在疫情爆發時，大部分的醫療院所都能取得藥品滿足臨床需求。