永信建高雄「詠光」案順銷 11月營收13.36億改寫歷史新高

高雄市建商永信建設 (5508-TW)2023 年第三季起持續處於交屋高峰期，9、10 月營收都逾 10 億元，永信建設今 (1) 日公布 2023 年 11 月營收以 13.36 億元創新高，月增 25.19%，年增 3.04 倍，前 11 月營收達 71.09 億元，已改寫歷年新高，年增 84.02%。

永信建設 2023 年前三季財報稅後純益爲 15.76 億元，年增 29.03%，每股純益達 7.25 元。在第四季銷售業績上升同時，全年每股純益將從 10 元 起跳，以該公司過去盈餘配發率高達 90% 來看，現金股利將上看 9 元。

永信建設分析 11 月營收 13.36 億元，創新高，其中三民區的「詠光」案銷售，占 11 月營收約 25%，楠梓區的「原旭」案銷售，占 11 月營收約 12%，楠梓區「晴遠」案入帳。占 11 月營收約 10%

永信建設前三季營收 47.07 億元，毛利率 47.04%，年減 3.89 個百分點，稅後純益爲 15.76 億元，年增 29.03%，每股純益達 7.25 元。

永信建設全系列建案都採取採先建後售型式銷售，今年以來成屋建案市場表現優於預期。永信建設預估，2024 年將有 3 個建案陸續完工投入市場銷售，包括鳳山區的保成二期、鳳東案以及仁武區的大昌案，預估 367 戶，總銷估達 65 億元。