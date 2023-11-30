〈醫療科技展〉每年展會兩位數增長 明年8/2舉辦首屆高齡科技展

生策會長翁啟惠在今年醫療科技展開幕儀式上提到，每年展會規模呈現兩位數的穩定成長，更因應高齡化結構改變，推動許多新科技產品與服務，明年 8 月 2 日將舉辦第一屆高齡科技展。

翁啟惠說，台灣醫療科技展己舉辦 7 年，每年規模都呈現兩位數的穩定成長，今年共有超過 650 個國內外機構參與，突破 2300 個展位，創下歷年來新高。

他進一步指出，每年展會可以順利舉辦，除了生策會努力與大家支持外，也奠基在台灣 20 多年來的科技創新表現以及人民對健康的重視，此外，台灣醫療品質不斷推動，提升品質的 SNQ 國家品質標章，歷經 25 年的努力締造國際水準更變成國際指引。

因應高齡化結構改變，翁啟惠表示，各國都在布局全新的健康照護模式，這也是台灣大健康產業的大機會。為了提升產業創新能量，必須推進更多高齡需求的新科技產品以及服務模式，來增進高齡族群的健康生活

翁啟惠更宣布，明年醫療科技展將在明年 12 月 5 日 12 月 8 日登場，也將在明年 8 月 2 日舉辦第一屆高齡科技展，來推動高齡產品、打造早高齡健康。

生策會副會長林百里致詞表示，2023 年迎來 AI 科技浪潮，智慧醫療應用吸引科技巨擘加入，而台灣是發展智慧醫療的寶地，包含晶片生產、有 80% AI 伺服器是台灣製造、GPU 也是台灣生產。

展望未來，林百里認為，台灣資通訊產業可以支持智慧醫療，提供醫院管理效益、訓練模型的運算能力，可應用於預防、醫療科技等。今年科技醫療展從產業到醫院、硬體到軟體、IT 到醫療科技等嶄新應用，此領域上可與國內外醫院、專業夥伴攜手推進 AI 醫療進步。