〈醫療科技展〉明基醫搶精準健檢商機 旗下明基口腔攜光明智能、康科特推AI牙科應用

明基醫 (4116-TW) 旗下明基口腔和光明智能、康科特 (6518-TW) 三方攜手推動 AI 牙科醫療應用並導入健檢服務，搶攻精準健檢商機，此外，也將在醫療科技展中首度亮相人工智慧醫療器材軟體 I Denti. Fi(光明智能全景影像分析軟體)。

明基醫表示，I Denti. Fi 光明智能全景影像分析軟體，可運用 AI 運算達到高精準、高靈敏、高速度的全口 X 光片病徵辨識，進而產生檢查報告，大幅提升牙科保健醫療的效率。

此外，Denti. Fi 已通過台灣衛福部 (TFDA) 認證，能快速辨識植牙、假牙、缺牙、智齒等病徵，當醫師使用 AI 判讀 X 光片，臨床經驗顯示將節省 80% 手寫診療紀錄的時間。透過 I Denti. Fi 的輸出結果，能快速生成口腔檢查報告，有望達到口腔健康的精準醫療，全面提升健檢效率。

根據衛福部國民醫療保健支出資料顯示，民眾在牙科支出從 2011 年 850 億元增至 2021 年 1211 億元，年複合成長率 3.6%。而國民醫療保健支出占 GDP 均在 5% 以上，近來維持在 6-7% 之間，可見未來國民牙醫保健需求仍將持續成長。

康科特為醫療管理顧問公司，提供國內醫院與牙科專業健檢服務。董事長劉靜怡表示，運用人工智慧有助於快速處理大量口腔健檢資料，也有助於提高口腔診療效率，同時降低醫療人力資源需求。

康科特補充，當民眾前往牙醫診所就診時，一般會拍攝一張全口的 X 光片。傳統上，醫師需要進行人工判讀和解說並手寫記錄病徵，診療結束再將紀錄登載到系統才能申請健保支付，再者，牙齒檢查過程中，非常仰賴醫師肉眼判讀與紀錄，過程繁瑣耗時費力。

光明智能科技董事長黃騰毅表示，牙科保健與預防醫學在導入 AI 之後，AI 判斷病徵快速精確，是牙醫師良好的診療輔助工具，可讓民眾直覺了解口腔健康狀況，接受預防治療，更提升牙科就診體驗，達成正向的醫病良性循環。