〈醫療科技展〉基米外泌體分析服務首亮相 提供三大服務滿足科研客戶

基因定序檢測廠基米 (4195-TW) 總經理江俊奇表示，此次參加 2023 台灣醫療科技展，將首度公開產學合作開發的外泌體分析服務，可提供外泌體鑑定、small RNA-Seq 定序、解析 exosome RNA 等服務，滿足科研客戶的多元選擇。

江俊奇指出，外泌體 (exosome) 是細胞內向外分泌釋放至細胞外基質中的一種胞外囊泡，被認為是細胞間訊息傳遞的媒介，近年來普遍應用於疾病診斷或藥物研發等相關研究，基米挾逾 20 年的基因定序基礎攜手學研界跨足此一領域。

基米將在醫療科技展中，在精準醫療區展示核心定序技術串接的各種應用服務，聚焦母胎醫學、腫瘤醫學兩大臨床檢測做為邁向精準醫療新時代的預防與治療重點市場。此外，在智慧醫療區則展示 GMP 核酸及多肽先導工廠，目標成為醫藥服務系統關鍵原料供應鏈。

江俊奇表示，近年公司致力開發從孕前至產前的母嬰市場檢測相關產品，如非侵入性胎兒染色體檢測 (NIPT)、脊髓性肌肉萎縮症與 X 脆折染色體等基因遺傳疾病產品，確保全程檢測皆在台灣完成，檢體個資無外流之虞。

其中，NIPT 是由彰化基督教醫院教授陳明團隊開發，並取得全球最高規格的美國病理協會 (CAP) 認證。此外，公司旗下檢測實驗室更擁有嚴謹的 TAF 認證，檢測項目也通過 LDTs 列冊登錄。

核酸及多肽先導工廠方面，基米除了完成硬體產線建置外，也順利開發出兩個疫苗佐劑的的克級生產製程 (gram scale)，提供合作夥伴做為新藥開發測試。 江俊奇表示，考量寡核苷酸與胜肽在精準醫療的科研應用屬於少量多樣特性，公司已著手成立高規格實驗室，提供新抗原合成、mRNA 純化膠體改質、寡核苷酸新藥等服務。