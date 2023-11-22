麗臺參展醫療科技展 將秀出三大主題產品

2023 台灣醫療科技展即將登場，板卡廠麗臺 (2465-TW) 布局醫療領域多年，也將在展會中以 AI 智慧診間、BtNPN 新世代抗老和居家健康促進等三大主題，展出一系列醫療成果，同時協助醫療單位掌握產業趨勢和商業模式應用。

其中，AI 智慧診間方面，麗臺表示，以智慧醫療提供多元性的非侵入醫療器材解決方案，從六導程心電圖、心電心音檢測、自律神經檢測、數位聽診器到居家型心電圖，呼吸中止症篩選等服務方案，均能幫助使用單位快速建構精準醫療服務，滿足 AI 科學檢測與風險預測需求。

此外，展會中將展示新世代智慧病房，透過穿戴式醫療器材進行病房照護與 AI 風險監測。麗臺旗下 H3 Plus Patch 與 8D52 穿戴血氧監測儀提供連續型態的心電、血氧相關數值進行監測，在現今護理人力吃緊的大環境下，麗臺 AI 穿戴式照護方案有助於醫病關係與醫院績效的增進。

BtNPN 新世代抗老部分，麗臺結合臺灣和大陸專利奈米技術，推出 BtNPN 植物奈米保健貼片，其薑黃奈米化與 BtNPN 專利奈米滲透科技，能穿透直達深層核心，此產品在各大藥局販售後使用回饋反應熱烈，已加緊生產出貨與規劃系列產品上市。

至於居家健康促進方面，麗臺建構台灣研發製造的智慧戒指生態系，首波搭配梅門的平甩功應用，讓平甩練功的結果科學量化，進而能查看表現與追蹤身心活力檢測數據，也可進一步搭配競賽與精準養生運動的推廣模式，讓修養志業文化與科技結合，衍生新的科技應用。