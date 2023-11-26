2023年醫療科技規模創新高 AI智慧醫療掀行情

2023 年醫療科技展將於本周四 (30 日) 盛大登場，共有 650 個參展機構、2300 展位，整體展會規模創新高，隨著 AI 數據浪潮推進，今年三大主軸智慧醫療、精準健康、全齡健康也都與 AI 緊密連結，預期也將再掀起醫療行情。

由生策會、生策中心、衛生福利部、經濟部、國科會、農業部與台北市政府主辦的醫療科技展，今年已經邁入第七屆，除了規模刷新猷外，更將吸引逾千名國際買家、百位海外醫院院長專程抵台商洽合作。

此外，線上全球醫療採購網更將舉辦超過 500 場媒合會，連結波蘭、捷克、馬來西亞、印度、越南、印尼、菲律賓、新加坡、中東等全球夥伴進行商貿合作交流。其中，中東及東歐今年首度集結當地大型醫藥通路商及藥廠組團來台，備妥大筆銀彈要來採購設備。

據了解，泰國 Mahidol 大學擬採購項目聚焦在遠距醫療、智慧病房等醫療影像 AI 建模工具、泰國 Sri Sawan 醫院與馬來西亞理科大學醫院注重數位醫療設備、智慧醫院系統、智慧醫院整廠輸出等。

生策會表示，全球迎來 AI 科技浪潮，具備 AI 晶片設計與系統整合能力，尤其全球超過 9 成 AI 伺服器是台灣製造，驅動巨量算力的關鍵元件半導體供應更是舉足輕重。此次盛會將呈現台灣資通訊產業如何用 AI 提高醫院管理和服務效率，並透過訓練模型所需的強大運算能力，解決醫療環境的痛點和困境。

今年醫療科技展的首場論壇就以「AI 創新 未來醫療」為題，邀請廣達 (2382-TW)、英特爾 (Intel)(INTC-US)、微軟 (MSFT-US) 等醫療科技巨擘來進行分享，並共同盤點全球智慧醫療產業發展趨勢。