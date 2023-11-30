〈美股盤後〉Fed褐皮書揭露美經濟放緩 美債續揚 那指標普收黑

聯準會最新褐皮書揭露美國經濟放緩，市場押注美國央行明年上半年降息，美債持續走高，美股主指週三 (29 日) 收盤變化不大，道瓊小漲逾 10 點，那指和標普微幅收黑。

政經消息方面，根據聯準會的定期企業調查褐皮書，今年秋季美國經濟成長放緩，全國各地的商業活動成長緩慢或下降。消費者活動好壞參半，其中大部分降溫來自耐久財購買量的下降和價格敏感度提高。

聯準會官員週三發布鷹鴿交錯的訊號，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 認為通膨正在穩定的降溫。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 認為尚未有足夠的降溫跡象，決策者應保留升息選項，以防通膨復燃。克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 則中立表示，通膨壓力緩解使聯準會有時間決定貨幣政策的下一步。

石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC+) 將於週四召開會議，決定生產政策的下一步措施，所有人的目光都集中在由重量級沙烏地阿拉伯領導的 OPEC 成員國是否會彌合分歧。消息人士指出，非洲成員國安哥拉和奈及利亞正在爭取提高石油產量

地緣政治方面，美國國務卿布林肯週三前往以色列，他表示這次以國訪問將努力延長以色列與哈瑪斯在加薩走廊 (Gaza Strip) 休戰的時間。

美股週三 (29 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 13.44 點，或 0.04%，收 35,430.42 點。

那斯達克指數下跌 23.27 點，或 0.16%，收 14,258.49 點。

標普 500 指數下跌 4.31 點，或 0.09%，收 4,550.58 點。

費城半導體指數上漲 35.01 點，或 0.94%，收 3,753.36 點。

NYSE FANG + 指數下跌 40.04 點，或 0.48%，收 8,265.60 點。

標普 11 大板塊有 5 大板塊收黑，通訊服務、能源股領跌。房地產強勢收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王全數下挫。Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.61%；Meta (META-US) 下跌 2.00%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.54%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.01%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.48%。

道瓊成分股逾半收高。Salesforce (CRM-US) 上漲 2.41%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.61%；高盛 (GS-US) 上漲 1.6%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 1.61%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.1%。

費半成分股普遍揚升。博通 (AVGO-US) 跌 0.58%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.69%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.67%；美光 (MU-US) 漲 0.75%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.88%；AMD (AMD-US) 上漲 1.51%；德儀 (TXN-US) 漲 0.20%。

台股 ADR 集體收紅 。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.92%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.00%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.77%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.40%。

企業新聞

特斯拉將於 30 日舉辦首波全新皮卡車款 Cybertruck 交車活動，活動前夕股價卻遭受創，特斯拉 (TSLA-US) 週三收低 1.05% 至每股 244.14 美元，

輝達 (NVDA-US) 收紅 0.67% 至每股 481.40 美元，今年漲幅高達 236.29%。

輝達執行長黃仁勳於紐約時報的年度 DealBook 峰會上表示，人工智慧 (AI) 將在短短五年內與人類「公平競爭」。現成的人工智慧工具的出現，公司將根據自己的需求進行調整，從晶片設計、軟體建立、藥物發現再到放射學等廣泛領域。

通用汽車 (GM-US) 飆升 9.38% 至每股 31.60 美元。通用汽車在通過恢復 2023 年的財務指引，同時計劃將明年的季度股息提高 33% 至每股 12 美分，試圖挽回投資人信心。

運動服飾零售商 Foot Locker(FL-US) 猛升 16.07% 至每股 27.67 美元。Foot Locker 第三季獲利優於預期，銷售額下滑幅度低於預期，但由於消費者持續的不確定性，該公司收窄全年獲利預期。

英國人氣精品電商平台 Farfetch(FTCH-US) 腰斬 53.74% 至每股 0.97 美元。報導指出，Farfetch 創始人 José Neves 計劃將公司私有化，目前正與包括歷峰集團 (Richemont) 在內的大股東進行談判。

拉斯維加斯金沙集團 (Las Vegas Sands)(LVS-US) 下滑 4.87% 至每股 45.34 美元。該集團宣布其最大股東阿德爾森 (Miriam Adelson) 將出售其 20 億美元的股份，以購買職業運動隊。

GameStop(GME-US) 暴漲 20.46% 至每股 16.25 美元。迷因股似乎又捲土重來，GameStop 再度受到散戶追捧，這可以從選擇權交易量激增中看出。GameStop 財報將於 12 月 6 日公布。

經濟數據

美國第三季國內生產毛額 (GDP) 季增年率修正值報 5.2%，預期 4.9%，初值 4.9%

美國第三季個人消費支出 (PCE) 季增年率修正值報 3.6%，預期 4.0%，初值 4.0%

美國第三季核心 PCE 季增年率修正值報 2.30%，預期 2.4%，初值 2.4%

華爾街分析

嘉信理財首席固定收益策略師 Kathy Jones 指出：「市場一直試圖搶先降息，但結果卻令人失望，在不同的周期，當通膨沒有飆升得那麼厲害時，我認為聯準會可能已經降息，但這是一個非常不同的周期，他們會更加謹慎。」

Vital Knowledge 創辦人兼總裁 Adam Crisafulli 表示：「市場對聯準會利率行動的預期，已經遠遠超過聯準會官員所說的程度。

Crisafulli 認為：「現在只有一個問題：聯準會是否會再次開始積極打壓關於明年降息的市場預期？從現在到下次聯準會貨幣政策會議召開前，我們將獲得許多重要的經濟數據。我認為投資人一定都在等待這方面的明朗化」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

