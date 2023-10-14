輝達執行長黃仁勳來台，這幾檔AI股可望率先噴出！

美國最新公佈的 9 月份消費者物價指數（CPI），年增率為 3.7％，略高於市場預期的 3.6％，扣除能源、食品的核心 CPI 年增 4.1％，低於前值的 4.3％，顯示 CPI 高於預期，主要是受到原油高漲所致，然而原油價格受中國經濟放緩影響，布倫特國際原油價格從最高 97.6 元，下跌 11％至 86.2 元左右，以色列、巴勒斯坦戰爭，所引發中東產油國的紛爭，恐造成原油產量減少，原油『利多』不漲，後續下跌機率高，整體『通膨』穩定受到控制，明年美國要選總統前，FED 在經濟、利率之間最好的平衡，就是『停止』升息，等待 CPI 年增率自然達到 2％。
根據最新 Fedwatch 資料顯示，11 月不升息機率高達 90％、12 月不升息機率高達 72％，今年根本不會升息了，而戰爭帶動避險情緒上升，美國公債殖利率全面下滑，主流科技類股輝達、Meta、谷哥等，全面走揚，領軍美股四大指數全面上漲，上周專欄即預告，道瓊指數走完 a、b、c 三波後，會開啟新一波上升走勢，果然本周道瓊指數最高上漲將近 1000 點，短線在 34000 整數關卡有壓力，但空頭型態已經被破壞，上升波還沒走完，短線隨時有機會挑戰新高！
台灣9月出口金額388億美元，年增3.4％，創近11個月新高，Q4消費性電子產品旺季，加上iphone15超熱銷，近期蘋果將推出IPAD、MAC等新產品，將帶動整體上市櫃公司營收持續向上再創新高，基本面、產業面、國際股市都偏多，1/13總統大選前，政府絕對會積極護盤，加上投信年底作帳，新台幣升值，帶動外資回流，政府八大行庫、投信、外資三股力量齊聚後，台股即將迎接新一波的大行情，短線台股在16700點震盪後，將再次挑戰萬七關卡。
AI伺服器廠商廣達、緯創受缺料影響，遲遲無法拿出亮眼的成績單，導致市場缺乏信心，AI相關類股族群，價普遍在低檔震盪，不過美超微、輝達本周持續挑戰近期新高，下周三（10/18）鴻海科技日，輝達執行長黃仁勳將來台參訪，資金有望再次轉進AI相關類股，惟舊主流AI股籌碼過度凌亂，廣達、技嘉、緯創、營邦、雙鴻等，股價持續震盪的機率叫高，建議可以善用KD指標，低買、高賣來回作價差，降低整體成本，等待股價再創新高。
股王爭霸戰，世芯(3661-TW)、信驊(5274-TW)輪流再創新高，高價股出現比價效益，力旺(3529-TW)、創意(3443-TW)、緯穎(6669-TW)持續挑戰近期新高，短線可以先留意M31(6643-TW)、世芯(3661)、緯穎(6669-TW)，同類型的股票，還可以留意愛普(6531-TW)
M31(6643)，與創意同屬矽智財類股，9月營收1.5億，再創今年新高，股價分別在8月、10月在800元打底不跌，本周大漲挑戰900元關卡，股價位階偏低，拉回值得留意相關的買點。
世芯-KY(3661-TW)，特殊應用IC（ASIC）設計服務業者，國際大廠對於客製化AI晶片的需求提升，可透過提升使用數量、提升算力，ASIC比起使用單一GPU來說有助於分散風險，更可以符合自家應用上的需求，因此ASIC市場持續放大，且先進製程與技術的推進，有望增加ASIC的單價提升，9月營收29億，月增17.7%，再創歷史新高，股價在2750之上震盪，短多格局沒有改變，隨時可望挑戰新高。
緯穎(6669-TW)，大型雲端資料中心硬體及解決方案之供應商，人工智能發展，帶動AI伺服器需求強勁，此外，馬來西亞廠正式啟用，將為超大型資料中心提供AI伺服器與先進冷卻技術，將帶動明年營收持續成長，本周廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW)股價持續探底，緯穎9月營收年減50％，股價卻逆勢維持在相對高點，『利空』不跌，下周有機會挑戰1700元關卡！
愛普(6531-TW)，記憶體IC設計，記憶體去庫存告一個段落後，威剛(3260-TW)、群聯(8299-TW)持續挑戰新高，既有記憶體、又有矽智財概念的愛普(6531-TW)值得留意，AI需要大量的運算，因此帶動資料中心、伺服器以及超級電腦等設施的需求，這些設施需要在短時間內處理大量資料，並愛普的3D異質堆疊技術可提高晶圓品質，可以拉高記憶體的頻寬，滿足相關需求，9月營收4億，維持在今年的高點，Q2獲利大幅成長，股價在375-400之間區間震盪，可留意拉回的好買點。
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文章來源：摩爾投顧 何基鼎分析師
(圖: shutterstock)
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