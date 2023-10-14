輝達執行長黃仁勳來台，這幾檔AI股可望率先噴出！

美國最新公佈的 9 月份消費者物價指數（CPI），年增率為 3.7％，略高於市場預期的 3.6％，扣除能源、食品的核心 CPI 年增 4.1％，低於前值的 4.3％，顯示 CPI 高於預期，主要是受到原油高漲所致，然而原油價格受中國經濟放緩影響，布倫特國際原油價格從最高 97.6 元，下跌 11％至 86.2 元左右，以色列、巴勒斯坦戰爭，所引發中東產油國的紛爭，恐造成原油產量減少，原油『利多』不漲，後續下跌機率高，整體『通膨』穩定受到控制，明年美國要選總統前，FED 在經濟、利率之間最好的平衡，就是『停止』升息，等待 CPI 年增率自然達到 2％。

根據最新 Fedwatch 資料顯示，11 月不升息機率高達 90％、12 月不升息機率高達 72％，今年根本不會升息了，而戰爭帶動避險情緒上升，美國公債殖利率全面下滑，主流科技類股輝達、Meta、谷哥等，全面走揚，領軍美股四大指數全面上漲，上周專欄即預告，道瓊指數走完 a、b、c 三波後，會開啟新一波上升走勢，果然本周道瓊指數最高上漲將近 1000 點，短線在 34000 整數關卡有壓力，但空頭型態已經被破壞，上升波還沒走完，短線隨時有機會挑戰新高！

AI伺服器廠商廣達、緯創受缺料影響，遲遲無法拿出亮眼的成績單，導致市場缺乏信心，AI相關類股族群，價普遍在低檔震盪，不過美超微、輝達本周持續挑戰近期新高，下周三（10/18）鴻海科技日，輝達執行長黃仁勳將來台參訪，資金有望再次轉進AI相關類股，惟舊主流AI股籌碼過度凌亂，廣達、技嘉、緯創、營邦、雙鴻等，股價持續震盪的機率叫高，建議可以善用KD指標，低買、高賣來回作價差，降低整體成本，等待股價再創新高。

M31(6643)，與創意同屬矽智財類股，9月營收1.5億，再創今年新高，股價分別在8月、10月在800元打底不跌，本周大漲挑戰900元關卡，股價位階偏低，拉回值得留意相關的買點。

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文章來源：摩爾投顧 何基鼎分析師

(圖: shutterstock)

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