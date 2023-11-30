〈紐約匯市〉美國上修Q3 GDP成長 美元指數自逾三個月低點回升

美國稍早公布第三季國內生產毛額 (GDP) 成長率修訂值高於原先預期後，美元指數周三 (29 日) 自三個半月低點小幅回升。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 0.11%，至 102.86。DXY 盤中一度漲 0.3%，單日漲幅為一周來最大，隨後回吐多數升幅。

除了瑞士法郎和紐幣以外，美元兌多數主要貨幣均上揚。然而，受聯準會 (Fed) 可能在 2024 年上半年降息的預期拖累，美元 11 月的表現仍有望創下一年來最大單月跌幅。

數據顯示，美國 Q3 GDP 季增年率修訂值為 5.2%，高於初值的 4.9%，是 2021 年第四季以來最快的擴張速度。接受路透訪調的經濟學家此前預期，GDP 成長率將上修至 5%。

富國銀行 (Wells Fargo) 總經策略師 Erik F. Nelson 表示：「GDP 數據為美元帶來一些幫助，投資表現有些強勁，這是周期性因素。因此，若經濟表現強韌，這可能對降息的論述形成挑戰。」

儘管如此，芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，在 GDP 數據出爐後，美國利率期貨對 Fed 從 3 月開始降息的押注增加至近 50%，較周二 (28 日) 晚間的近 35% 上升。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 日前的發言，掀起了市場對於未來幾個月可能降息的討論，導致美國公債殖利率和美元周二雙雙下滑。

隨著歐洲最大經濟體德國的通膨增長放緩，歐元下跌 0.17% 至 1.0972 美元，止步連四升。數據顯示，德國 11 月消費者物價指數 (CPI) 年增率自前一月的 3% 放緩至 2.3%，西班牙通膨也明顯趨緩。

歐元區整體通膨數據將於周四 (30 日) 揭曉，較美國個人消費支出物價指數 (PCE) 率先出爐。

紐西蘭央行周三維持利率不變，但警告未來可能進一步升息，消息一度帶動紐幣勁揚逾 1%，登上四個月高點，隨後漲勢收斂。截稿前，紐幣小漲 0.3% 至 0.6152 美元。

對美債殖利率走勢特別敏感的日元小幅上漲，升 0.1% 至 147.33 日元兌 1 美元。日元盤中一度升破 146 日元兌 1 美元大關，創兩個月新高。

截至台灣時間周四 (30 日) 約 6:00 價格: