CIP旗下渢妙風場啟動兩大工程 供應商協助2027年如期交付

哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 今 (29) 日舉辦旗下渢妙風場「海上變電站統包合約」以及「風力機運輸與安裝合約」之啟動儀式，與供應商 Semco、PTSC M&C 以及 Seajacks 完成兩大合約簽署，協助渢妙風場於 2027 年如期交付。

渢妙風場於今年 10 月初與供應商 Semco Maritime(Semco) 以及 PTSC Mechanical & Construction(PTSC M&C) 簽署海上變電站統包合約，合約範疇涵蓋設計、採購、製造以及安裝。

接著於 10 月下旬與 Seajacks UK Limited(Seajacks) 完成風力機運輸與安裝合約簽署， Seajacks 將負責全場 33 座風機的運輸與安裝，協助渢妙風場能在 2027 年如期交付。

CIP 台灣區塊開發計畫執行長 Claire Lohan 表示，渢妙風場不僅在 3-1 期選商中排序第一，並率先完成行政契約申請與簽署，工程合約進度在 3-1 期中持續領先其他同期風場。

Claire Lohan 進一步指出，由於海上變電站涉及設計、採購、製造以及安裝，如果開發商未能在今年鎖定合約及產能，則 2027 年併網將淪為空談。加上可以做次世代大型風力機運輸的工作船相當有限，若未能提早鎖定船期，2027 年併網只是做白日夢。

CIP 台灣區董事總經理許乃文則表示，受到國內外大環境影響，3-1 期風場面臨諸多挑戰。渢妙風場的成功，將與政府、供應鏈夥伴、銀行團以及 CPPA 客戶，共創亞洲第一，甚至是全球第一，因為渢妙風場將是首座高程度國產化的風場能夠在「無電業自由市場機制」以及「政府高度補貼企業用電」的前提下，還成功以企業購電模式承購。更能確保台灣企業綠電供應無虞，強化國際競爭力。

供應商方面，Seajacks 台灣總經理盧育挺提到，在投資環境改變、原物料價格上漲等情勢下，面臨開發成本飆升，不過 CIP 優良的專案開發能力與穩健的財務狀況，可以安心與渢妙風場合作。

Semco 亞太區副總裁 Pieter Tomassen 則表示，外在環境的挑戰使離岸風電面臨巨大壓力，開發商放棄開發權的情況在國際間也時有所聞。在這樣的大環境下 CIP 仍在全球穩健的推動風場開發，給予 Semco 與 PTSC 很大的信心。