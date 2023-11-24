華孚看好電動車、智慧座艙 聚焦鎂鋁合金技術

機殼廠華孚 (6235-TW) 今 (24) 日舉辦法說會，總經理甘錦添指出，2023 年全球電動車銷量可望成長 28.3%，達 2064 萬輛，帶動智慧座艙興起。對此華孚將聚焦鎂鋁合金，強化相關產品相關技術。

甘錦添指出，電動車崛起顛覆使用者的駕車體驗，客戶希望帶給使用者科技感，智慧座艙因此興起，需要更強的機構件。客戶希望能達到減震、散熱效果佳、強度以及最重要的輕量化目標。

甘錦添表示，華孚在車內支架顯示器項目非常多，在全球車載市場中約佔 10%-15%。歐洲車使用鎂鋁合金比重約為 15%，甚至達 25%，有些高端車約 10%，中國車僅 5% 採用鎂鋁合金。因此甘錦添認為，鎂鋁合金還有很大的發揮空間。

華孚第三季營收 14.5 億元，季增 1%，年增 33.1%。毛利率 31.4%，季減 1.1 個百分點，年增 3.9 個百分點。營益率 14.8%，季減 1.8 個百分點，年增 4.9 個百分點。稅後純益 2 億元，季減 10.7%，年增 127.3%，每股純益 1.04 元。

華孚前三季營收 42.23 億元，年增 44%，毛利率 31.5%，年增 6.1 個百分點，營益率 15.6%，年增 8.1 個百分點。累計前三季稅後純益 6.24 億元，年增 223.3%，每股純益 3.24 元。