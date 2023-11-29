〈台股盤中〉資金行情不就此罷休 半導體股給力大盤創波段高

台北股市今 (29) 日早盤市場資金鎖定以半導體族群包括 IC 設計、先進封裝等類股強攻，指數在盤中創下 17441.79 點的波段高點，但遭遇高檔解套賣出籠，造成中場過後指數一度翻黑，市場專家指出，台股大盤走勢創今年高點，將續維持高檔震盪格局。

先進封裝類股的華泰 (2329-TW)、菱生 (2369-TW) 今天早盤強勢，帶動資金再往電子族群湧入，市場買盤並擴及記憶體、IC 設計及 MCU 及 CIS 類股，台股集中市場加權股價指數 29 日早盤開在 17352.11 點，最高達 17441.79 點，並突破前波高點，爲今年高點，且香港恆生指數下跌之下，台股大盤指數也超越港股，但遭遇解套賣盤出籠下，盤中指數一度翻黑，最低 17330.53 點，預估全場成交值爲 3097 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天指數開高，預估市場成交量能並未快速放大，大盤走勢仍爲多方掌握中，目前台股指數創下今年新高，預估目前走勢在修正技術指標的乖離。

證券分析師黃漢成指出，台股目前在修正指標過熱，但低位階 IC 設計、被動元件則明顯有走強的態勢。被動元件的走勢明顯由華新科 (2492-TW) 走強帶動包括華容 (5328-TW)、佳邦 (6284-TW) 等個股。在 IC 設計股方面，則有因晶圓代工廠降價的利多，有利於獲利的增進，但以中小型個股爲市場主流。

黃漢成並認為，在外資持續回補之下，對台股有加分的效果，如新台幣匯率今天早盤升值達 2 角。

同時，在市場消息面方面，黃漢成說，市場傳出韓國三星對 CIS 的漲價消息，提振包括晶相光 (3530-TW)、采鈺 (6789-TW) 以及原相 (3227-TW) 等相關個股的股價。

今天早盤 AI 伺服器概念股如廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW) 、光寶科 (2301-TW)、緯創 (3231-TW) 、緯穎 (6669-TW) 股價走高，汽車板相關的定穎 (3715-TW)、健鼎 (3044-TW) 股價表現強勢、敬鵬 (2355-TW) 走弱。

在貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 股價走弱。

ABF 族群南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW) 在今天資金匯聚電子股同時，股價同步走高。

至於 10 月營收表現亮眼的台積電 (2330-TW)，今天早盤以 578 元開出，最高 579 元，最低 570 元，盤中成交量萎縮。

在金融股方面，目前爲土洋法人焦點的開發金 (2883-TW)，盤中股價下跌 0.8%，最低價爲 12.45 元。