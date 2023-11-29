〈台股盤前〉台股壓過港股氣勢盛 外資拱多頭再攻高

台股昨 (28) 日在電子權值股反彈回升下，飆漲 203.83 點，終場收 17341.25 點，更暌違 31 年與港股「黃金交叉」。法人認為，大盤在多頭行情、外資強買的情形下，有望挑戰新高。

法人指出，台股走強主要受惠半導體景氣回溫，帶動 IC 設計、晶圓代工以及封測等相關族群，AI 需求持續增溫也推升相關概念股。另外，手機與 PC 市況轉好，投資人看好明年景氣，加上市場認為美國再升息機率低，投資信心回籠都有助台股走揚。

受到中國爆發呼吸道疾病流行，生技醫療相關類股持續走強，包括口罩股恆大 (1325-TW) 連兩日亮燈漲停。

市場消息部分，半導體測試解決方案廠蔚華科 (3055-TW) 攜手旗下數位光學品牌南方科技，推出 JadeSiC-NK 非破壞性缺陷檢測系統，搶攻化合物半導體商機。另外，RISC-V 矽智財 (IP) 廠晶心科技 (6533-TW) 與 TetraMem 合作，預計 2024 年下半年推出 AI 加速晶片。

美股方面三大指數收小紅，道瓊指數上漲 83.51 點或 0.24%，收 35416.98 點；那斯達克指數上漲 40.73 點或 0.29%，收 14281.76 點；標普 500 指數上漲 4.46 點或 0.1%，收 4495.7 點；而費城半導體指數則下跌 20.96 點或 - 0.56%，收 3718.35 點。

美國將於周四 (30 日) 公布 10 月美國個人消費開支物價指數 (PCE)，市場預期核心 PCE 年增率將從 3.7% 降至 3.5%，可進一步觀察美國通膨是否放緩，以及聯準後後續利率政策。