〈開發金法說〉中壽前三季股債實現獲利119億元 台股投報率逾12%

中華開發金控 (2883-TW) 今 (28) 日召開法人說明會，公布前三季累計稅後純益 175.1 億元，每股純益 1.05 元。中國人壽股票及債券市場各實現獲利 85.38 億元、33.67 億元，總計實現約 119.05 億元，其中，台股部位投報率高達 12.23%。

開發金總經理龐德明表示，中國人壽更名專案已獲得保險局及經濟部核准，預計於 2024 年 1 月 1 日正式更名為凱基人壽。

子公司經營方面，中國人壽今年前三季稅後純益達 113.1 億元，公司表示，將持續聚焦高價值商品並提升分期繳商品市佔率，前三季新契約價值利潤率由去年同期的 29.3% 提升至 35.3%，避險前經常性收益率維持在 3.85%。

從中國人壽投資組合來看，國內股票持有部位 1462 億元，占比 6.4%，報酬率高達 12.23%；國外股票部位 859 億元，報酬率 8.18% 表現不俗；國外債券部位比重最大，金額達 1.61 兆元，占比 70.7%，報酬率為 3.99%。

凱基證券前三季稅後純益 53.9 億元，較去年同期成長 101%，海外獲利貢獻較同期成長 172%；股東權益報酬率 13% 優於同業平均水準。凱基證股權及債券承銷市場第一，經紀市佔率 11.4%，較去年的 10.4% 成長，客戶資產管理規模年成長 25%，截至 2023 年 9 月底為 4132 億元。

凱基銀行前三季稅後純益 42.4 億元，股東權益報酬率 8.9%，中小企業放款及個人信貸前三季成長 16% 及 24%；財富管理業務收入較去年同期成長近 3 成。蘇銀凱基消費金融公司前三季獲利人民幣 3.05 億元，年成長 252%，此外，增資案已獲金管會核准，預計 12 月取得投審會核准。

中華開發資本前三季稅後純益 14 億元，主要來自投資部位資產評價回升，年化股東權益報酬率 6.3%。開發資本董事會日前已通過投資群創開發貳基金等專案，可望持續提升資產管理規模，預期增長 64 億元。