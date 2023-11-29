〈紐約匯市〉Fed官員放鴿 美元指數貶至逾三個月低點 歐元升破1.1美元

在聯準會 (Fed) 官員發表鴿派言論後，美元指數周二 (28 日) 跌至三個月低點。投資人認為，自去年 3 月進入激進緊縮周期以來，美國經濟成長已開始放緩，而這應會促使聯準會 (Fed) 在明年某個時間點放寬貨幣政策。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，美國利率期貨顯示明年 3 月降息的機率為 23%，5 月降息機率則升至約 50%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.42%，至 102.77，為 8 月 31 日以來最低。11 月跌幅預估將超過 3%，創 2022 年 11 月以來最糟單月表現。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示：「數十年來，當美國經濟相對於全球其他地區極為疲軟或是強勁時，美元往往表現較佳。當處在和現階段類似的情況下，即多數主要經濟體只是勉強渡過難關，且美國和其他地區的成長差距縮小時，美元通常會下跌。」

他說：「隨著投資人重新平衡投資組合，並藉著 2024 年成長預期降溫的機會，年底前美元流出量將持續成長。」

Fed 官員的鴿派發言也令美元承壓。Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，他對當前利率具有足夠限制性感到愈來愈有信心，甚至暗示若通膨繼續下滑，接近 Fed 設立的 2% 目標，有可能在未來幾個月降息。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 對通膨降溫進展表示讚揚，稱這樣的速度是 1950 年代以來從未見過的。

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 同意央行在引導通膨下滑方面已取得進展，但也表示，她將密切關注接下來的經濟數據，若抗通膨進展停滯，或是不足以及時讓通膨率回到 2%，她願意在未來的會議上支持升息。

周二數據顯示，美國消費者信心在連續三個月下滑後，11 月有所回升，自 99.1 升至 102，但家庭仍預期明年將出現經濟衰退。另一方面，美國 9 月 FHFA 房價指數再一次加速成長，年增 6.1%。

歐元兌美元睽違三個多月首次升破 1.1 美元，截稿前漲 0.32% 至 1.0989 美元，英鎊也升近 0.6% 至 1.2696 美元，兩者均連續四個交易走高。

交易員正在關注本周稍晚出爐的美國核心個人消費支出物價指數 (PCE)，進一步確認通膨正在放緩的事實。除了 PCE 以外，包含歐元區主要經濟體通膨率、中國採購經理人指數(PMI) 和石油輸出國家組織與產油盟國 (OPEC+) 的產量會議，也是本周的市場焦點。

隨著美元下跌，日元彈升 0.8% 至 147.47 日元兌 1 美元。瑞士法郎漲 0.2% 至 0.8781 瑞郎兌 1 美元，為 9 月初以來最高。澳幣觸近四個月高點，截稿前漲 0.6% 至 0.6648 美元。

紐幣漲近 0.7% 至 0.6136 美元，為 8 月初以來最高。紐西蘭央行將於周三召開貨幣政策會議，市場預期央行將連續四度將利率維持在 5.50% 不變。

截至台灣時間周三 (29 日) 約 6:00 價格: