〈陸港盤後〉中國央行總裁估全年GDP成長有望達標 A股走高

中國 A 股市場三大指數周二（28 日）收盤齊揚，滬指漲 0.23%，中國人民銀行（央行）總裁潘功勝表示，全年經濟成長有望達標，且下一階段將繼續實施穩健貨幣政策，支持實體經濟發展。

滬指周二收盤報 3,038.55 點，漲 0.23%。深成指報 9,833.46 點，漲 0.49%。創業板指報 1,938.42 點，漲 0.63%。

香港恒生指數周二收盤跌 0.98%，報 17,354.14 點，恒生科技指數跌 0.77%，報 4,000.42 點。

潘功勝周二在香港金融管理局—國際清算銀行高級別會議上說，中國經濟持續恢復、回升趨勢更趨明顯。前三季國內生產毛額（GDP）年增 5.2%，預估全年能夠順利實現 5% 經濟成長目標。

近期國際貨幣基金（IMF）把中國今年經濟成長預測上調至 5.4%，成長率在全球主要經濟體中保持領先。

潘功勝強調，分析中國經濟需要注意兩個事實：

一是中國的 GDP 總量已超過人民幣 120 兆元，約合 18 兆美元。龐大的基數，決定了中國經濟很難像此前那樣維持每年 8-10% 的高速成長。

二是中國正在經歷經濟成長模式轉型。傳統成長模式過度依賴基礎建設和房地產投資，短期內這種做法或許能實現更高的成長率，但也會帶來結構性矛盾，不利於成長可持續性。

潘功勝提出上述看法之際，中國 10 月經濟數據出現好壞參半的信號，消費者支出和工業生產攀升，但房地產市場危機拖慢了投資成長腳步，導致經濟復甦前景蒙上陰影。

《彭博》上周披露，中國政府正考慮為房地產行業提供前所未有的支持，包括允許銀行向合格建商提供無擔保短期貸款。

經濟學家預估，隨著中央政府發行更多公債為基建支出提供資金，央行在未來一個月可能會透過調降銀行存款準備金率釋出更多流動性。

不過，央行可能會把政策利率下調延至明年初，原因是近期人民幣貶值壓力才有所緩解，銀行仍面臨獲利減少困境。