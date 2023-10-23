華爾街知名美股空頭：獲利預期過高 美股年底上漲可能性減弱

華爾街知名美股空頭、摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 表示，由於面臨企業獲利預期下調和聯準會收緊政策等多種風險，美股年底上漲的可能性正在減弱。

Wilson 表示，如果看到標準普爾 500 指數進一步下跌，他也不會感到驚訝，因為企業如今對第四季和 2024 年的獲利預期可能過高。

彭博資訊彙編的數據顯示，目前華爾街分析師預計標準普爾 500 指數公司第三季獲利將下跌 1.1%，第四季將反彈 5.2%，接下來 12 個月的預測也升至接近歷史新高。

近期，由於市場擔憂長期利率上升，標準普爾 500 指數連續第三個月下跌。 週五，該基準收於 4,224 點，自 3 月以來首次低於 200 日移動平均線。

Wilson 表示，綜合考量獲利、估值和政策前景，標普 500 指數恐怕很難回到 4,300 至 4,400 點上方。該策略師的年底目標為 3,900 點，比目前水準低仍有 8% 的下跌空間。

摩根大通策略師 Mislav Matejka 也在最新報告中寫道，他認為美元預期走強，將給全球股市帶來進一步的壓力。

曾經精準預測 2000 年和 2008 年股市崩盤的傳奇投資人 John Hussman 日前警告，如今美股定價嚴重過高，可能將暴跌 60% 以上。

Hussman 在最新的研究報告中表示，如今的市場估值處於美國歷史上三大泡沫極端之一，可與 1929 年和 2000 年的高點相比。前兩次投機最後都以災難性方式結束，他認為目前的泡沫可能也會以類似方式消失。他認為標普 500 指數可能跌至 1,600 點左右，創 2013 年以來新低。