日電貿估明年首季落底Q2反彈 下半年將更優

被動元件通路商日電貿 (3090-TW) 今 (28) 日召開法說，總經理于耀國認為，目前供應鏈整體庫存偏低，預計產業明年第一季落底、第二季需求好轉，下半年則可能會出現供需緊俏、缺貨的情況，整體而言，明年營運審慎樂觀。

于耀國表示，第四季市況持續改善，目前無論公司或是客戶端的庫存都已經偏低、甚至低於過往健康水位，部分規格交期拉長、有急單需求出現，但因為景氣仍不明朗，加上又有過年因素，客戶明年首季下單仍較保守，預估將是訂單、庫存相對谷底。

不過，于耀國指出，從目前客戶下單狀況來看，明年第二季訂單有比第一季多，預計也會有急單需求出現，下半年則會比上半年值得期待，主要市場陸續回溫、但庫存仍偏低，因此供需可能會出現小幅失衡，更可能會出現缺貨的情形。

價格方面，于耀國認為，各大廠持續調整產品、供應端庫存同樣趨於健康，整體供需平穩、價格持平。不過，在車用、電信設備、網通裝置、低軌衛星、5G/6G、IoT、AI 等蓬勃發展，帶動高規格產品需求成長下，平均單價 (ASP) 可望隨之提升。

日電貿前三季應用營收比重，電源 (SPS)21%、資訊 (PC)21%、代工 (EMS)21%、通訊 10%、消費性市場 10%、車用 10%、其他 13%；若以產品區分，陶瓷電容 (MLCC) 46%、電解電容 (ECP)9%；半導體 IC 19%、固態電容 (SCP)14%、發光二極體 3%、其他 9%。