開發金控ESG綠色影響力論壇 共創永續新未來

開發金控今 (10) 日舉辦「ESG 綠色影響力論壇」，以「贏戰全球永續力 企業轉型創新局」為主題，關注在氣候變遷風險下，企業如何實踐綠色轉型，打造永續及創新兼具之營運模式，進而打造世界級競爭力。

開發金控「ESG 綠色影響力論壇」，邀請行政院副院長鄭文燦致詞，並邀請向陽集團董事長陳貴光、安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興、台達能源股份有限公司總經理張立業，以及凱基投信總經理張慈恩分享如何前瞻未來，加速淨零轉型，打造更具韌性的永續環境。

行政院副院長鄭文燦致詞時表示，ESG、淨零轉型已經是全球的共識，更是跨國界、產業、世代的工程。淨零減碳既是挑戰也是契機，將帶動國家韌性永續、產業前瞻創新，進一步發展龐大的綠能產業；透過綠色金融，促成資金投資及產業創新追求綠色及永續發展，帶動投資與融資的永續良性循環，未來綠色商品可望有更多樣化的發展。

開發金控總經理龐德明致詞時指出，開發金控致力推動綠色金融發展，積極參與綠色投融資，為實現永續發展做出貢獻。淨零永續成為企業厚植競爭力的重要關鍵，開發金控持續以 ABCDE 五大策略，透過壽險、商銀、證券、創投／私募股權四引擎齊力並進，協助客戶達成永續轉型的目標。

為積極發揮金融影響力，開發金控運用「IMPACT–影響力策略」，分別以綠色投資 (Green Investment; I)、風險管理 (Risk Management; M) 、綠色金融產品 (Green Financial Products; P)、異業結盟 (Green Cross-industry Alliance; A)、永續相關籌資輔導 (Sustainability-related Fundraising Consultancy; C)、綠色轉型 (Green Transition; T) 等面向，攜手子公司實踐綠色金融。2022 年開發金控自有資產投資在六大核心戰略產業金額達 1,231 億元，其中六成投資於綠電及再生能源領域。

龐德明進一步指出，開發金控長期參與台灣能源產業重要發展，近年更參與多項大型綠色專案融資，支持客戶對能源產業的前瞻性投入，推動台灣能源轉型。未來，開發金將持續作為產業綠色轉型的推手，支持佈局基礎建設，協助企業邁向永續願景。