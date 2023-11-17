2023幸福企業評比出爐 開發金控集團囊括2金1銀

中華開發金控 (2883-TW)(以下稱「開發金控」) 長期致力於提升員工福祉，打造優質職場環境，在今 (17) 日公布的 1111 人力銀行幸褔企業票選結果中，獲得金融管顧類「金獎」肯定，旗下子公司中國人壽與凱基證券也分別獲得金獎與銀獎，開發金控集團囊括三項大獎，具體展現「首選雇主」(Become Employer of Choice) 的承諾。

開發金控人資長陳慧珠表示，開發金控以「身體健康」、「心理健康」及「財務健康」三大面向為主軸，發展員工關懷照護計畫，打造完整員工福利，並提升員工職能，開發金控不僅視人才為企業重要資產，更要當員工的可靠後盾，協助員工盡情發揮長才實現自我，達成生活與工作平衡。

開發金控積極打造幸福職場，2022 年推出員工福利信託持股計畫，鼓勵員工參與企業經營績效，與公司共同成長，截至目前員工參與率已逾九成以上。同時持續優化福利，如提供優於勞基法的休假制度、導入彈性工作方案、推出兼顧環境舒適與營養食材的員工餐廳，更採用數位化人力資源管理系統與線上學習平台，透過全方位福利措施提升員工幸福感。

1111 人力銀行幸褔企業票選總計逾 3 千家企業參與，經由初選、網路票選與秘密客評比，最終選出綜合積分領先者頒贈金獎，開發金控首次參加即勇奪金獎。除獲得外界肯定外，開發金控也持續傾聽員工聲音，每年定期舉辦內部員工意見調查，2023 年調查結果整體員工認同度已連續三年正成長。