研調：Q4全球伺服器出貨季增3.8% 美系業者採購回升帶動台廠

DIGITIMES 研究中心預估，Q4 全球伺服器出貨季增 3.8%，分析師蕭聖倫指出，美系大型雲端業者如 Meta 以及亞馬遜採購量反彈，通用型伺服器出貨回升，AI 伺服器也將放量，將帶動台系代工廠緯穎的出貨表現。

蕭聖倫指出，Q3 全球伺服器出貨表現，主要受到品牌商新平台機種上市帶動，如先前預期季增 1.5%。不過市場持續高利率環境抑制企業採購力道，也使品牌商如戴爾 (DELL-US)、慧與 (HPE-US) 降低英特爾 (INTC-US) 及超微 (AMD-US) 平台新品的拉貨力道。

北美大型雲端業者方面，因傳統雲端業務不佳，以及將傳統伺服器預算轉向搶購高階 AI 伺服器，導致整體伺服器採購量仍呈現季衰退，包括 Meta(META-US) 以及 Google(GOOG-US) 採購量皆季減一成以上。中系資料中心則因基期相當低，採購量微幅季增。

展望第四季，蕭聖倫認為先前衰退較多的北美大型雲端業者，因採購量觸底回升、AI 伺服器開始放量，加上亞馬遜 (AMZN-US) 積極轉向自家 Arm 架構平台，使整體大型雲端業者採購量將出現反彈。

此外，品牌商新處理器平台機種出貨較 Q3 佳，蕭聖倫預期帶動品牌商出貨季增 4.5%。隨著 Meta 以及亞馬遜等大型雲端業者採購量回升，也帶動台系代工廠緯穎 (6669-TW) 出貨表現優於其他代工業者。