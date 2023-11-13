德國杜塞道夫醫療器材展登場 新穎、世基展主力檢測產品

德國杜塞道夫醫療器材展 (MEDICA 2023) 今 (13) 日登場，台檢測試劑廠新穎生醫 (6810-TW)、世基生醫 (7595-TW) 均展示旗下主力產品，期望藉此提升國際能見度、擴大海外市場布局。

新穎生醫展示旗下主力產品 DNlite-IVD103，為全球首個預防糖尿病腎病變快速惡化的酵素免疫分析檢測 (ELISA)，至今累計完成超過 2000 位病患檢體的臨床研究，適應症涵蓋一型及二型糖尿病腎病變 (DKD)、急性腎臟病 (AKD)、腎移植監控等。

新穎生醫開發的 DNlite-IVD103 已取得歐盟體外診斷試劑 (IVD) 許可外，日前也獲得泰國食藥局 (Thai FDA) 核發 IVD 上市許可，適應症為腎移植患者預後腎功能風險評估，順利擴大 DNlite-IVD103 的新應用，並且成為全球首個上市銷售的國家。

世基旗下 HLA-B1502 / 卡馬西平藥物基因檢測試劑、HLA-B5801/Allopurinol 安樂普利諾藥物基因檢測試劑皆已納入台灣健保，並帶來穩定的營收貢獻，此次參加 Medica 將積極洽尋新的經銷代理夥伴，提升海外銷售比重。

此外，透過符合 QMS/ISO13485 認證的醫療器材製造廠，世基 2012 年跨足 CDMO 業務，初期從 IVD 代工生產開始，陸續涉足抗原檢測、細胞培養、癌症檢測等領域，並在新冠疫情期間，因協助國內多家廠商進行新冠肺炎快篩試劑及 PCR 試劑代工，提供最高規格的產品，期望在 Medica 參展期間再次推廣具客製化的代工生產優勢，爭取海外廠商訂單。