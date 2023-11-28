力歐新能源台德合作 數位車牌提升民眾便利與安全 促成車聯網願景

「一個平台就可掀起全球智慧型手機風潮，未來一塊數位車牌也能掀起全球車聯網風潮」，手拿著蘋果推出 iPhone，神采奕奕的力歐新能源董事長陳宥誠正訴說未來的數位車牌願景。

擁有德國技術、工藝背景的力歐新能源，藉由台德攜手合作，擁有亞洲獨家的數位車牌技術，正準備大展身手，為更多的民眾打造安全的行車環境，日後更打造「車牌付」等技術，促成車聯網的大未來。

進入力歐新能源廠房，印入眼簾的就是亞洲唯一的「數位車牌」產線，擁有德國血統、工藝、技術，正準備立足台灣、進軍亞洲市場。

力歐新能源董事長陳宥誠。（圖: 鉅亨網資料中心）

陳宥誠說，當初 BNT 疫苗問世前，全球搶著跟德國合作，就如同 BNT 一樣，力歐新能源獨家與德國公司策略聯盟合作發展數位車牌，正要從台灣起飛。

他強調，正如同傳統手機轉型到智慧型手機，還是需要 SIM 卡，或是像民眾的紙本護照轉型到晶片護照後，都是必須且首重「安全」，現在更進一步達到晶片護照可在機場自動通關，如同現在車子在高速公路 ETC 的推動，一步一步的推動，就是要讓民眾的生活更加便利跟安全，而這些推動過程，都能看出台灣的進步歷程，也正逐步成為數位國家。

而力歐新能源推動從傳統車牌轉型到數位車牌，就跟智慧型手機、晶片護照、ETC 一樣，將可以帶給民眾革命性的更多的方便、便利，最重要的是「更安全」。

數位移動交通，可從個人移動網路到高速公路整體車牌數位化。他舉例，全球數位化是大趨勢，在台灣有車牌登記的車輛，當中高達 1,400 萬輛是機車，800 萬輛是四輪以上的車，推動數位移動交通已是當務之急。進一步來看，在今年台灣的交通安全「行人地獄」的問題已經聲名遠播，連國外都在議論，而政府的交通安全政策影響整個社會，如何把交通安全徹底落實，是一個相當重要且嚴肅的議題，這也是力歐新能源在推動數位車牌的同時，就是希望讓人、車都能更加安全。

「台德合作，一起走出去，未來商機實在太多、太大了」，陳宥誠說，去年由交通部委託桃園試辦數位車牌，直到今年 2 月結案，試辦相當成功，也取得相當好的成效，讓大型車降低車速、提前預警、減少車禍的發生，維護行人安全。

不過，要推動到全台灣仍需要政府全力擔任後盾，將數位車牌從夢想逐步實現，而力歐新能源擁有德國技術，將可藉由歐洲的經驗，在台灣在地化，將數位車牌徹底落實。

舉例來看，現行歐洲國家在做的數位交通，將車牌數位化，從個人的移動網路到整個國家的智慧交通治理，台灣若能跟德國有這樣的技術合作，未來的發展可說是無可限量，甚至可以延伸到智慧停車、油資代扣、行動支付等運用，整合人、車、路、雲，提供新世代智慧交通服務，建造屬於台灣的數位韌性願景。

他強調，一個數位車牌如同 iPhone，可以創造一個大家都能使用的平台，一個各廠商都能大展身手的場域，更進一步讓民眾的生活更安全、更便利，也能掀起全球車連網風潮，而這不是夢，而是正在推動的進行式。

陳宥誠說，台灣要打造成為數位國家、科技島的時候，歐盟已經開始率先推動數位車牌，台灣擁有數位車牌的技術，絕對可以做到「亞洲第一」，一定要好好把握這難得的機會，並提升到生態系的主導者。

數位車牌的新商機，讓台灣得以藉由台德合作，強強聯手，一起走向新南向國家乃至於全世界，讓更多人體驗到數位車牌帶來的方便與安全，徹底達到「數位島嶼、智慧國家」的長遠目標。

提到未來願景時，陳宥誠說，現在力歐新能源正積極推動「台德特區」，也就是境內關外的概念，未來在「台德特區」工廠生產的商品，出口到德國或其他簽約的地區得以稅賦減免，打造類似「機場免稅商店」的概念，將可讓台灣的產業進一步升級。

力歐新能源大園世紀廠房建築示意圖 (圖: 鉅亨網資料中心)

現在力歐新能源也已經在大園的桃園航空城打造新世紀廠房，未來也希望成為「台德特區」的前身，更讓台德合作，一加一大於二，未來也會持續攜手德國夥伴，讓台灣徹底脫胎換骨，使台灣民眾擁有更安全的交通環境，更能建構出數位韌性，打造數位國家的願景。