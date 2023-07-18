基米取得美商Wyzer 16%股權 拓展美國市場

基米 (4195-TW) 今 (18) 日宣布，擬以現金與發行新股為對價取得美國 Wyzer Biosciences, Inc. 16% 股權，總交易金額為 288 萬美元(約新台幣 8928 萬元)，未來雙方將共同拓展美國市場並搶進國際供應鏈。

基米與美國 Wyzer 簽署策略合作暨股權交換合約，基米將以現金與發行新股為對價，取得 Wyzer 主要經營團隊及其大股東 16% 股權，其中 40% 為現金支付 115.2 萬美元 (約新台幣 3571.2 萬元)，另外 60% 則由基米採股份轉換方式，預計發行新股 2338 張進行股份交換。

換股比例為每 1 股 Wyzer 普通股，換取基米發行的新股 16738 股與現金 255670 元，目前暫定股份交換基準日為今年 11 月 13 日。

基米董事長周孟賢表示，Wyzer 總部位於美國波士頓，提供全方位客製化服務的基因定序公司，包括 Sanger 定序、NGS 次世代定序及 DNA 樣品處理等。雙方過去曾有業務往來，此次能有深化合作的機會，借重 Wyzer 紮根當地超過 10 年以上的豐富經驗與行銷網絡，相信會是基米在美國市場的最佳戰略夥伴。

Wyzer 財務長楊泗林指出，透過本次的共同投資與股份交換，雙方將分享彼此技術、資源和市場經驗，未來並將攜手探索新產品開發與市場推廣，不但可降低市場風險，更有助擴大雙方的營運規模與市場份額，實現互利共贏。

周孟賢指出，大波士頓地區是全球生技產業重鎮之一，總人口不到 500 萬，卻匯聚美國最多的頂尖大學與教學醫院，如哈佛、麻省理工大學 (MIT) 等，以及全球前十大藥廠與醫材廠商幾乎也有進駐，如輝瑞、賽諾菲、諾華、羅氏等。

基米已將美國市場列為未來幾年的重點發展方向之一，因此鎖定波士頓地區積極布局，董事會也通過設立美國子公司，未來將持續尋找合作機會，加速基米從基因定序擴大到核酸、胜肽等代工服務市場的轉型成效，增添成長動能。