中國快時尚電商Shein傳再度悄然赴美IPO

兩位知情人士周一 (27 日) 透露，中國創立的時尚公司 Shein 已悄悄申請在美國上市，並聘高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 為此次發行的主承銷商，可能於 2024 年某時點上市。

Shein 過去幾年一直計劃上市，但此後兩度暫停計畫，而今在廣泛市場 IPO 仍落後之際重拾上市計畫。

近幾個月來，英國晶片製造商 Arm Holdings (ARM-US)、雜貨配送應用程式 Instacart (CART-US)、行銷自動化公司 Klaviyo (KVYO-US) 和豪華涼鞋製造商 Birkenstock (BIRK-US) 等上市表現黯淡，令投資者大失所望。

CI Roosevelt 高階投資組合經理人 Jason Benowitz 認為，現在並非 Shein 上市的最佳時機，但如果他們需要資金，資本市場是開放的，而且投資者情緒較前幾州更加正面。

今年迄今，美國 IPO 已籌集約 236.4 億美元，去年同期為 213 億美元。 2021 年，當 IPO 市場接近頂峰時，同期相比數字為 3000 億美元。

《路透社》 7 月報導，Shein 一直在與至少三家投資銀行就潛在的 IPO 進行合作，並與紐約證券交易所和納斯達克洽談。

總部設在新加坡的中國快時尚巨擘 Shein 拒絕回應媒體置評請求。目前尚不清楚該公司是否已向中國證監會 (CSRC) 提交赴美 IPO 申請。 中國公司在進行離岸發行之前需要獲得監管機構的許可。

今年 8 月，Shein 與 Forever 21 母公司 Sparc Group 建立合作關係，Shein 收購 Sparc 約 3 分之 1 的股份，同時 SPARC 集團將入股 Shein，成為少數股東，Shein 試圖藉此擴大其市場覆蓋範圍，並滿足市場對其產品不對增長的需求。

快時尚零售商在美國越來越受歡迎，隨著消費者追求更新穎的款式，主打低價位的 Shein 搶走了 Gap 等品牌的市占，但 Shein 尚未能將其網站的訪問轉化為銷售額，轉化率仍遠遠落後於市場領導者亞馬遜 (AMZN-US)。