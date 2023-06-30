傳中國跨境電商Shein赴美IPO 官方：否認這些謠言

路透周四（29 日）援引知情人士消息報導，估值超過 600 億美元的中國線上時尚零售商 Shein 已向美國證券交易委員會（SEC）提交首次公開發行（IPO）註冊申請，預估會在今年底前完成上市。

倘若真順利上市，將成為 2021 年以來赴美 IPO 價值最高的中國公司。不過在消息傳出不久後，Shein 發言人在電子郵件中表示，公司「否認這些謠言」。

在今年 5 月的 20 億美元融資中，Shein 的估值為 660 億美元，儘管相比去年的千億美元估值已經大幅縮水，但如果這次上市成功，將會是今年全球規模數一數二大的 IPO。

路透報導不久後，Shein 發言人便在一封電子郵件中否認這項消息。不過這並非 Shein 第一次傳出上市消息，早在 2021 年，該公司就已經被傳出籌備上市的消息，然而卻遭 Shein 官方否認。去年，業內再次傳出 Shein 赴美 IPO 的傳聞，也遭否認。

Shein 的銷售額在 2016 年達到 10 億美元，到 2020 年，銷售額已經超過 100 億美元，呈指數增長。不僅如此，Shein 的活躍用戶也已經超過 7,000 萬，應用程式下載量超過 1.5 億次。在 2021 年後，Shein 的下載量甚至幾度超過了全球最大電商平台亞馬遜 (AMZN-US)。

與此同時，Shein 的資本市場估值一度達到 1,000 億美元，成為當之無愧的超級獨角獸。儘管近幾年估值一再下調，但目前 Shein 的估值也在 650 億美元到 700 億美元之間，是僅次於字節跳動和 SpaceX 的超級獨角獸。

在北美最大的社群平台臉書上，Shein 官方的粉絲已經超過 3,000 萬，在 Instagram 上，Shein 的粉絲也已經逼近 3,000 萬。