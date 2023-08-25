中國快時尚品牌Shein入股Forever 21母公司 擴大營運版圖

中國快時尚品牌 Shein 周四 (24 日) 宣布，和 Forever 21 品牌母公司 SPARC 集團建立合作夥關係，Shein 將收購 SPARC 集團約三分之一的股份，同時 SPARC 集團將入股 Shein，成為少數股東。

此次雙方合作將替 Shein 提供日後進駐美國各地的 Forever 21 門市開設「店中店」的機會，而 Forever 21 的業務範圍也會擴大到 Shein 的線上平台，該平台用戶約有 1.5 億。不過 Shein 發言人周四表示，公司目前沒有進軍美國或其他地區開設實體店面的計畫。

報導指出，Shein 會繼續在美國和其他地方透過快閃店的方式推廣自家品牌。而與 Forever 21 的合作還能讓 Shein 測試開設「店中店」和實體店退貨運作。目前 Shein 的用戶退貨時，會從退款中扣除 7.99 美元的運費。

SPARC 集團原本是由國際品牌管理公司 Authentic Brands Group 和美國不動產投資信託 Simon Property Group 所組成的合資企業。Shein 和 SPARC 集團計劃共同利用互補的平台及專業知識，來加速產品創新、探索新的業務戰略、增強客戶體驗並擴大市場影響力。

據了解，SPARC 集團目前營運 Aéropostale、Brooks Brothers、Eddie Bauer、Forever 21、Lucky Brand、Nautica 和 Reebok 等品牌。

Shein 執行長 Donald Tang 表示，期待透過合作夥伴關係找到新的方法來滿足客戶，Simon Property 在實體零售領域的領導地位、Authentic 的品牌開發專業知識，以及 Shein 的隨選模式的強大結合將幫助公司成長。

諮詢公司 Retail Strategy Group 創始人 Liza Amlani 表示，儘管 Shein 面臨道德、環境和政治方面的批評，但對於那些希望自己品牌受到更多矚目的商業合作夥伴來說，Forever 21 是一個主要目標。

Shein 與 Forever 21 的合作將有助前者增色其核心快時尚業務，該業務主要客群式 Z 世代。另外，入股 SPARC 也能讓 Shein 在推出實體門市前做好觀察與銷售策略工作。