果鏈大轉向 Vision Pro即將量產 中國供應鏈比率大幅提高至60%

多家消費電子供應鏈公司核心人士透露，蘋果公司 (AAPL-US) 將在今年 12 月正式量產第一代 MR（混合實境）產品 Vision Pro，首批備貨 40 萬台左右，明年銷量目標是 100 萬台，第三年 1,000 萬台。

《界面新聞》的統計結果顯示，與 iPhone 15 系列產品的低中國零件比重不同，Vision Pro 中國供應鏈占 Vision Pro 的比率已經大幅提高至 60% 左右。

「蘋果 Vision Pro 的硬體成本大概在 1,700 美元。目前中國供應鏈比率最高的是領益智造 (002600-CN) ，單機價值量達到了 250-300 美元左右，獨家供應散熱件模組和頭帶、眼罩和鼻托等。其次是立訊精密 (002475-CN) ，獨家代工組裝，價值量在 150-200 美元左右。」上述供應鏈核心人士說。

今年下半年領益智造已經在東莞常平的一座工廠招了大幾千人，準備了幾十條產線，加速生產中。

本月中旬，在東莞常平的領益智造工廠，午間休息時間，該廠門口停滿了招工所用的大巴車，大量身著工服的員工在廠區內外走動。

領益智造和立訊精密均不予置評。

不過，立訊精密董事長王來春曾表示，正在為明年初上市的 Vision Pro 做生產準備。領益智造也在近期的可轉債問詢函中提到：「C 客戶對本次募投項目生產的 AR/VR 產品的需求量約為 133 萬 pcs，採購需求明確。」

此外，《界面新聞》還從產業鏈端確認，Vision Pro 的 PCB 板供應商為鵬鼎控股 (002938-CN) ，電池供應商為德賽電池 (000049-CN) ，IPD 電動調節模組供應商則為兆威機電 (003021-CN) 。歌爾股份 (002241-CN) 、長盈精密 (300115-CN) 、藍思科技 (300433-CN) 等既有蘋果供應商也在供應商名單上。

過去幾年，蘋果分散布局。據日本經濟新聞網報導，在 iPhone 手機的成本中，中國供應鏈零件的比率逐漸下降，以 iPhone15 為例，中國廠商的比重僅 2%。

不過，今年以來，蘋果似乎正重新擁抱中國供應鏈，而這個新變化在第一代 MR 產品上得到了充分體現。

Vision Pro 是蘋果在 6 月發布的第一代 MR 產品。今年 11 月，蘋果舉行了第二次媒體體驗會，《CNET》、《華爾街日報》等媒體都高度評價這款產品的體驗。

《界面新聞》指出，蘋果已經開始跟供應鏈溝通第二、第三代 Vision Pro，希望能進一步壓低成本和價格，從而獲得更大銷量。

對蘋果執行長庫克而言，Vision Pro 代表了他帶領蘋果期間的一個重要里程碑。不僅消費者，股東和分析師都希望蘋果能再度推出革命性產品。

「跟 iPhone 產品不同，過去中國供應商從一開始就是海外公司的配套公司，但是在 Vision Pro 這樣的新產品上，中國供應鏈初始參與度明顯提升。」一名長期觀察蘋果供應鏈的人士說。