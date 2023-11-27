中國疫情掀短期搶船潮 BCI暴漲26%衝上1個月新高

由於中國多病原疫情爆發，原物料回補力道強彈，主要連動鐵礦砂和煤炭運輸的 BCI 指數 (波羅的海海峽型指數) 最新報價飆漲 26.35% 至 3385 點，彈升至 1 個月來新高，推升 BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 反彈 13.3%，收復 2100 點關卡，也創 1 個月來高點。

在 BDI 指數的反彈下，散裝航商早盤股價強勁表態，中航 (2612-TW)、新興 (2605-TW) 和裕民 (2606-TW) 漲幅半根停板上下，正德 (2641-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 和四維航 (5608-TW) 漲 3% 之上。

法人分析，除了北半球冬季對煤炭需求的庫存回補，作為散裝進口最大國中國近日爆發多種傳染病，廠商憂心過往新冠疫情期間的塞港狀況再現，因而出現搶船運送大宗原物料的狀況，但，搶運潮能持續多久，還要觀察，畢竟目前整體市場仍處供過於求態勢。

散裝航商正德則指出，第四季是散裝航運傳統旺季，冬季煤礦運輸需求推升，同時，美洲穀物出貨，也助攻中小型船舶運價。

另一方面，巴拿馬運河限航令縮減每日通行船隻數量，一個月約影響 100 艘船舶，塞船短期難解，恐延續至年底，進一步限縮運力供給。

從中長期來看，散裝供需結構也趨於健康，隨著明年起歐盟將針對航運業徵收碳稅，而國際海事組織 (IMO) 決議加強溫室氣體排放管制措施，促使航商放慢船速，並加重全球航商汰換老舊船舶的壓力。