新冠疫情升溫 美重啟免費居家新冠檢測計畫

隨著美國新冠疫情逐漸升溫，美國政府週三 (20 日) 宣布，將自 9 月 25 日起再次提供免費的家用新冠病毒檢測試劑盒。

自 2022 年 1 月以來，美國政府一直透過 COVIDTests.gov 提供美國民眾免費檢測試劑盒，但該網站於今年 6 月 1 日 停止接受訂單，以節省檢測供應。

然而，隨著美國新冠疫情逐漸升溫，新冠住院人數已連續 8 週提升，而且秋冬季節為呼吸道疾病好發的感染旺節，美國政府決定重啟家用新冠病毒檢測計畫。

美國衛生及公共服務部 (HHS) 週一表示，從 9 月 25 日開始，美國民眾可以在 COVIDTests.gov 下訂單獲得免費試劑盒，每個家庭可以定多達四個試劑盒，美國郵政服務將免費郵寄。

HHS 負責準備和響應的助理部長 Dawn O’Connell 表示，製造商將能夠在 18 個月內分發他們生產的 2 億份測試劑。萬一疫情捲土重來，生產商可以集中精力滿足這些訂單。

拜登政府表示，將提供 6 億美元加強全美 12 家新冠檢測製造商的生產能力。

HHS 部長 Xavier Becerra 表示：「拜登政府與美國當地製造商合作，減少對海外製造的依賴，在解決美國供應鏈的脆弱性方面取得了巨大進步。」