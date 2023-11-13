遠傳與慈濟科大簽智慧淨零校園MOU 推動五領域合作

遠傳電信 (4904-TW) 致力協助大專院校推動智慧轉型，以因應少子化趨勢、邁向永續低碳校園。遠傳總經理井琪受邀出席慈濟科技大學校慶典禮，並與慈濟科技大學校長羅文瑞簽署「智慧淨零校園」合作備忘錄 (MOU)，宣示雙方深度結盟，共同推動五大領域合作。

此五大領域包含「健康醫療創新服務」、「賦能 AI 校園」、「共創 SDGs 永續校園」、「發展智慧校園」以及「產學共融」。藉由遠傳的科技力與產業實務經驗，將助力慈濟科大邁向校園自治、國際化、永續發展與社會責任的願景，接軌國際 AI 趨勢與醫療產業政策，並以產學共融的方式，深化人才培育工作。

井琪表示，慈濟科技大學成立目標之一是緩解東台灣醫療人力缺乏問題，不僅是宜花東地區第一所科技大學，更是東台灣技職教育的指標性學府；遠傳長期耕耘偏鄉遠距診療，在 2020 年 5G 開台前即串聯花蓮慈濟醫院在內的三大醫學中心，推出全國第一個 5G 遠距診療服務。很高興與慈濟從醫療志業結下緣份，進而延伸到人才培育、AI 校園轉型與 ESG 合作，希望透過遠傳在智慧校園產學共融的諸多經驗，為慈濟科技大學注入科技能量，立足東台灣、接軌國際，共同打造永續未來。

慈濟科技大學校長羅文瑞指出，遠距健康照護是學校一直想推動的，既能解決偏鄉距離的困境，又能串連產業最新動態，達到學用合一。尤其，學生來自世界各地、語言不同，推動智慧校園，翻譯成大家聽得懂的語言，對學習有極大幫助。

慈濟教育志業執行長辦公室主任簡東源表示，掌握最夯的 3C 科技，正如遠距診療平台，讓醫師遠端判讀民眾病情，更減少長途就醫交通往返的碳排。喜見雙方攜手合作，培育更多產業最需要的人才。

雙方透過此次 MOU 簽署，遠傳與慈濟科技大學將攜手投入「健康醫療創新服務」、「賦能 AI 校園」、「共創 SDGs 永續校園」、「發展智慧校園」以及「產學共融」五大領域合作。

健康醫療創新服務是奠基遠傳整合雲端物聯網技術及穿戴裝置、打造 5G 遠距診療服務，將醫療資源帶進偏鄉的經驗為基礎，雙方共同建立務實的發展計畫，橫跨在宅醫療、長照照護與亞健康等創新服務。

賦能 AI 校園是共享遠傳的 AI 技術能量，發展 AI 實作課程與技術移轉專案，輔導師生開發自有生成式 AI 應用系統，培育 AI 人才，共創合作專案。共創 SDGs 永續校園將借助遠傳 ESG 實務經驗，協作 SDGs 淨零校園解決方案，同時為了實現社會責任，將共同輔導偏鄉小農發展銷售策略。

發展智慧校園會借重遠傳的科技力與轉型經驗，完善各項校園管理解決方案，建立線上多語系課程環境，增進國際化發展。產學共融將融合教學與實習場域，推動各項實作，持續創造豐富的實習工作機會，強化校園接軌產業。

遠傳以 5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端、資安核心技術與資通訊整合能量，結合遠傳自身轉型、並進而協助企業與公部門數位轉型的經驗為基礎，不僅推動智慧城市、醫療、製造、交通等產業轉型升級，並提出「5G 敏捷校園」、「AI 校園」、「淨零校園」、「校園心生活」、「產學融合校園」等推動智慧校園 5 大引擎；更於今年 11 月初與淡江大學、台灣微軟宣布啟動「全台灣首座校園永續雲」，邁向淨零碳排與 SDGs 轉型，致力協助校園接軌最新科技與產業趨勢，打造更具國際競爭力的未來智慧校園。