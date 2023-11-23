美國禁令影響 中國CSP高階AI伺服器明年出貨比低於4%

研調機構 TrendForce 今 (23) 日表示，受美國禁令影響，中國四家 CSP 業者 ByteDance、Baidu、Alibaba 及 Tencent 今年在高階 AI 伺服器出貨占比合計約 6.3%，若考量現有禁令或後續風險，明年占比可能低於 4%。

反觀北美三大 CSP 業者，包括 Microsoft、Google、AWS 仍是高階 AI 伺服器的主要出海口，預估三大業者明年在高階 AI 伺服器出貨占比分別達 24%、18.6% 及 16.3%。

輝達受惠北美大型 CSP 業者對 AI 伺服器需求高漲，其資料中心部門營收創新高，但近期美國政府對中國祭出新一波禁令，衝擊其中國區業務，研調預估，儘管輝達快速推出合規產品如 H20、L20 及 L2，但中國雲端業者仍在測試驗證階段，預估明年第一季才會逐步放量。

中國業者為考量未來風險，長期將加速擴大投入自研 ASIC 晶片，如 Alibaba 旗下平頭哥 (T-Head)、Baidu 都已積極投入自研 AI 晶片，未來將交由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 和三星等代工生產。

此外，中國本土較具規模或 AI 技術業者，如華為 (Huawei)、Biren 等，將持續發展通用型 AI 晶片，以提供給中國本土業者作為 AI 解決方案，更以建置中國當地 AI 伺服器生態鏈為首要目標。

值得注意的是，中國在發展高階 AI 晶片仍須面臨先進製程技術受限的窘境，華為也依舊被列於實體清單，生產上得依賴如中芯國際 (SMIC) 等國內晶圓代工業者，且中芯同樣受到美國禁令影響，難以取得先進製程關鍵設備，以及生產良率等問題。

研調認為，中低階邊緣 AI 伺服器市場效能要求較低，如企業型 ChatBOT、影音串流或互聯網平台、車用輔助駕駛系統等應用，美國政府禁令或將難完整涵蓋，有機會成為未來中國業者發展 AI 市場的發展方向之一。