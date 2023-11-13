〈華碩法說〉AI PC注入成長動能 明年AI伺服器將占伺服器營收逾5成

PC 品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (13) 日召開法說會，共同執行長許先越指出，明年 PC 需求有望反彈，其中 AI PC 成為重要成長動能，預估明年 AI 伺服器佔華碩整體伺服器營收比重將達到 50% 以上。

許先越說明，AI 伺服器方面與輝達合作，在全球皆有收到訂單，包含越南、印度、新加坡等。對於先前董事長施崇棠提出伺服器事業 5 年營收成長 5 倍的目標，許先越指出，將持續追蹤並努力朝目標邁進。

華碩預估，AI 伺服器在今年佔整體營收約為低個個位數百分比，2024 年則達到中個位數百分比，2025 年才有機會達到雙位數百分比。

AI PC 方面，共同執行長胡書賓認為，市場對 AI PC 的接受度還需要時間，目前各業者對 AI PC 定義尚未有共識，因此仍要觀察軟體與硬體未來的發展。胡書賓預估，2024 年 AI PC 滲透率約為個位數百分比，至於 2025 年是否有機會達到雙位數百分比，則要看明年 AI PC 的使用體驗以及技術成熟度。

許仙越提到，AI PC 將成為使用者在工作、娛樂上的重要工具，更是產業的轉捩點。華碩有信心成為 AI PC 的品牌領頭羊。

談到整體 PC 展望，胡書賓提到，雖然 2023 年 PC 市場衰退 15%，不過 2024 年將迎來換機潮，加上微軟 Windows 系統更新，以及 AI PC 的帶動等正向因素，明年展望維持正向。