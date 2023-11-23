00878成分股調整：從本周持股變動觀察，新增這3檔持股！

00878 每股第四季配息 0.35 元，維持 ETF 成立以來最高的配息金額，今年累積已配 1.24 元，以年度平均股價計算，殖利率 6.51%，已在「11 月 16 日」除息，預計 12 月 12 日配息入袋；前兩年殖利率則為 6.75% 與 5.41%，下次除息為明年二月。

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00878 成分股於每年 5 月與 11 月進行調整，國泰投信尚未公布 11 月官方版的成分股增刪名單，但檢視官方指數持股變化，其中 11/21 與 11/22 變化中，目前新增聯電 (2303-TW)、世界先進(5347-TW)、統一(1216-TW) 共 3 檔持股，比重如下。

而遭降持股且權重排名吊車尾的個股，較可能掉出名單外，包括南亞科 (2408-TW)、中鋼 (2002-TW)、技嘉 (2376-TW)、開發金 (2883-TW)。

00878 篩選成分股主要邏輯為殖利率穩健性，在 MSCI 台灣指數中 ESG 評級達 BB(含) 以上的母體中，以過去三年與目前的 4 個年度組別，各組別殖利率排序後 10% 將被剔除，各組別只要曾經沒有殖利率，也會被剔除；並按照股利分數來排名，公式為：股利分數 =(0.25 * 近 12 個月年化股息殖利率)+(0.75 * 近三年平均年化股息殖利率)，可以看出注重殖利率長期穩健性。

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