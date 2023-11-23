Arm推Cortex-M52新品 將AI導入終端裝置

Arm(ARM-US) 今 (23) 日宣布，推出專為人工智慧物聯網 (AIoT) 應用設計的 Cortex-M52，以因應更高的數位訊號處理和機器學習效能需求，而無需負擔專門配置數位訊號處理與機器學習加速器的成本，且價格也低於目前市場。

Arm 指出，雖然生成式 AI 及大型語言模型已成為各界關注焦點，但許多人並不了解 AI 技術早已廣泛部署於嵌入式裝置，影響著居家、城市及產業的諸多應用，也就是所謂的人工智慧物聯網 (AIoT)，其以 Arm 架構所建構，AI 協助人們理解數據意義，並推動實體和數位世界之間更緊密的互動等方面扮演關鍵角色。

Arm 資深副總裁暨物聯網事業部總經理 Paul Williamson 表示，隨著 AIoT 演進與發展，終端智慧正以最低價格部署在體積更小、更注重成本且通常以電池供電的裝置上，減少對雲端的仰賴，進而具備更高的隱私性及可靠性。

隨著支援 AIoT 產品出貨量持續增加，Arm 合作夥伴也需要獲得更多的機器學習功能和更簡化的開發流程，此次 Cortex-M52 加入 Arm Helium 技術，能為小型低功耗嵌入式裝置大幅提升數位訊號處理和機器學習應用效能，無需專屬的類神經處理器 (NPU)，即可在終端裝置部署更多運算密集的機器學習推論演算法。

Helium 技術已成功部署到網路終端邊緣的各種產品，而 Cortex-M52 更可協助 Arm 合作夥伴，將這項技術導入到成本更低、且功耗更為受限的裝置之中。

另外，Cortex-M52 也簡化自 Cortex-M33 及 Cortex-M4 轉移的途徑，可因應各種人工智慧物聯網應用需求，協助達成更豐富的使用者介面、語音及視覺體驗，例如汽車及工業控制、預測性維護，以及穿戴式感測器融合，也提供涵蓋各種效能點及配置所需的擴充彈性，無需獨立處理單元即可提供數位訊號處理功能，有助於節省晶片面積和成本。

相較於前幾代的 Cortex-M 處理器，Cortex-M52 的機器學習效能提升 5.6 倍，數位訊號處理效能則提升 2.7 倍，讓開發人員能受益於這兩項效能的提升。