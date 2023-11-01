〈Arm年度論壇〉聯發科：生成式AI將刺激新一波成長 帶來兩項重大改變

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 執行副總暨技術長周漁君今 (1) 日表示，即便是已經成熟的產業，生成式 AI 仍會將終端產品提升到過往無法達到的新領域，並為消費者帶來刺激，推升新一波成長，除了終端市場改變，也將對 IC 設計產業的人均生產力帶來深遠的影響。

Arm 今日論壇以「Edge Computing in AI」為題，除了周漁君外，與會出席代表包括台灣總裁曾志光、iKala 共同創辦人暨執行長程世嘉，皆在論壇釋出 AI 相關看法。

周漁君表示，AI 已滲透至生活中，聯發科每年供應晶片給 20 億個終端裝置，其中 2 億個裝置會採用 AI 技術，而當中的 1.2 億台會採用自家加速器，預期今年將是生成式 AI 元年，下周一也會推出最新的旗艦產品天璣 9300。

周漁君看好，手機被視為成熟且成長逐漸減緩的產業，但生成式 AI 將終端裝置提升至過往無法做到的品質以及應用新領域，可望為消費者帶來新體驗，也為公司帶來新一波成長，其他領域包括車用、雲端 ASIC 也都是新機會。

展望未來，周漁君認為，AI 將為 IC 設計產業帶來典範轉移，包括雲端、邊緣端，其中，雲端不會針對特別領域去做客製化，終端產品則不同，大部分終端都會針對特殊應用需求進行設計，舉例來說，手機在遊戲、拍照等應用，都是經過特別設計的產品，預期未來隨著 AI 新應用發酵，將需要更新演算法，並帶來新的運算處理器需求。

除了終端產品改變外，周漁君預期，生成式 AI 將對人均生產力帶來深遠的影響，過去 IC 設計已使用 AI 縮短生產週期，但如今設計晶片越趨複雜，牽涉通訊、計算等不同的 IP 等，因此資料如何蒐集與搜尋，生成式 AI 能帶來很大的幫助。

周漁君坦言，如果將 3GPP R16/R17 標準全部印出來，恐要砍掉好幾棵樹，因此在龐大資訊量中找到所需要的已經變得越來越困難，若有生成式 AI 協助，對資訊搜尋跟保存有很大的效益。

另外，過去很多開發者偏好使用 CPU，但跨入 GPU、APU 時對於相關開發人員具有一定難度，現在透過生成式 AI，就可以雙方互動，引領教導與培訓開發者，對產業產生重大影響。